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    • Güncel
    • 07.01.2022 23:02
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    • 07.01.2022 23:23
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    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun "Ben 2.5 yıldır hiçbir bakanlığın açılışına davet edilmedim" iddiası da yalan çıktı!

    Hizmet yerine algı belediyeciliğine seçen CHP'li isimlerin foyaları ortaya çıkmaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun "Ben 2.5 yıldır hiçbir bakanlığın açılışına davet edilmedim” şeklindeki iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Yönetim Kurulu üyesi de olan Ekrem İmamoğlu’nu 25 Aralık 2020 tarihinde düzenlenen “İstanbul Kalkınma Ajansı Destek Programları Tanıtım Toplantısı”na davet ettiği ancak Ekrem İmamoğlu'nun söz konusu toplantıya katılmadığı öğrenildi.

    İddiası yalan çıktı

    Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu'nun bir iddiası daha yalan çıktı.

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun; "Ben 2.5 yıldır hiçbir bakanlığın açılışına davet edilmedim" şeklindeki iddiasının gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

    SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DAVET ETTİ İMAMOĞLU KATILMADI
    Ekrem İmamoğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı "İstanbul Kalkınma Ajansı Destek Programları Tanıtım Toplantısı"na davet edildiği ancak programa katılmadığı bildirildi.

    İBB GENEL SEKRETERİ CAN AKIN ÇAĞLAR KATILDI
    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın; İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Yönetim Kurulu üyesi de olan Ekrem İmamoğlu'nu 25 Aralık 2020 tarihinde düzenlenen "İstanbul Kalkınma Ajansı Destek Programları Tanıtım Toplantısı"na davet ettiği öğrenildi.

    Ekrem İmamoğlu söz konusu toplantıya katılmadı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ı programa gönderdi. Can Akın Çağlar'ın, Ekrem İmamoğlu'nun yerine toplantıya katıldığı öğrenildi.

        İMAMOĞLU'NUN "2.5 YILDIR HİÇBİR BAKANLIĞIN AÇILIŞINA DAVET EDİLMEDİM" İDDİASI
        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törende konuştu ve "Ben 2.5 yıldır hiçbir bakanlığın açılışına davet edilmedim. Bunu söyledim, Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışına davet edildim. Oraya da eşimle beraber gittim. Gayet güzel olmuş, teşekkür de ettim. Hiçbir hizmetin sahibi bir parti olamaz" iddiasında bulundu.
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        Haberler Güncel İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun "Ben 2.5 yıldır hiçbir bakanlığın açılışına davet edilmedim" iddiası da yalan çıktı!
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