İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun "Ben 2.5 yıldır hiçbir bakanlığın açılışına davet edilmedim" iddiası da yalan çıktı!

Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu'nun bir iddiası daha yalan çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun; "Ben 2.5 yıldır hiçbir bakanlığın açılışına davet edilmedim" şeklindeki iddiasının gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DAVET ETTİ İMAMOĞLU KATILMADI
Ekrem İmamoğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı "İstanbul Kalkınma Ajansı Destek Programları Tanıtım Toplantısı"na davet edildiği ancak programa katılmadığı bildirildi.
İBB GENEL SEKRETERİ CAN AKIN ÇAĞLAR KATILDI
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın; İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Yönetim Kurulu üyesi de olan Ekrem İmamoğlu'nu 25 Aralık 2020 tarihinde düzenlenen "İstanbul Kalkınma Ajansı Destek Programları Tanıtım Toplantısı"na davet ettiği öğrenildi.
Ekrem İmamoğlu söz konusu toplantıya katılmadı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ı programa gönderdi. Can Akın Çağlar'ın, Ekrem İmamoğlu'nun yerine toplantıya katıldığı öğrenildi.