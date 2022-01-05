Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap: "Gündemi iyi takip etmiyor"





"KILIÇDAROĞLU GÜNDEMİ İYİ TAKİP ETMİYOR"

Bakan Yardımcısı Çataklı, "Sn. Kılıçdaroğlu gündemi iyi takip etmiyor. Takip etseydi, İBB dosyaları ile ilgili Sn. Bakanımızın açıklamasını görür, bugünkü açıklamayı yapmazdı. Ancak sevindirici bir gelişme var, dosya sayısını öğrenmiş, diğer bilgileri de umarız bu açıklamadan öğrenir" ifadelerini kullandı.



İşte İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı'nın konuya ilişkin açıklamalarından satır başları;



"Sn. Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'deki bir konuşmasında; önce 30'a yakın, sonra 25'e yakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma dosyası olduğunu söylüyor.

Ancak Sayın Bakanımız tarafından Meclis'teki bütçe konuşmasında 34 dosya olduğunun açıklaması üzerine kendisini bugün düzeltiyor ve bazı iddialar ileri sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yürütülen soruşturmalar ile ilgili olarak Sayın Bakanımız tarafından bütçe konuşmasında gerekli açıklamalar yapılmış olmasına rağmen, Sn. Kılıçdaroğlu'nun bugünkü açıklamaları üzerine bir kez daha aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:

Söz konusu dosyaları araştırmak üzere Bakanlığımızca 3 Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir. Müfettişler tarafından toplma 34 dosya, 32 bilirkişi de görevlendirilmek suretiyle ayrıntılı olarak incelenmiştir.