Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Yunanistan'a 12 mil çıkışı! "Bizi test etmesinler"





YUNANİSTAN

Karasularınızı 12 mile çıkarırsanız biz, Ege'de uluslararası sulara çıkarken izin isteyeceğiz yani? Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa. 6 mil yapmışsın öyle veya böyle, haline şükret otur oturduğun yerde. Bizim söylediğimiz şey barış, huzur olsun, iki taraf zenginliklerden istifade etsin. '12 milin zamanıdır' gibi yanlış bir hesap yapmasınlar. Çünkü bu yanlış hesabı başkaları da yaptı. '15 Temmuz'dan sonra bu ordu bir şey yapamaz' dediler, bu ordu bir ay sonra Fırat Kalkanı Harekatı'nı icra etti. Herhangi bir şekilde bizi test etmesinler, bir maceraya girişmesinler. Böyle bir hata yapmazlar inşallah. Türkiye olarak kimseye tehdit değiliz. Sorunları diyalog temelinde çözümden yanayız.