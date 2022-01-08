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    • Güncel
    • 09.01.2022 00:04
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    • 09.01.2022 00:18
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    A Haber, Türkiye karşıtı yayın yapan FOX TV'nin maskesini düşürdü!

    Türkiye karşıtı yayınlarıyla bilinen FOX TV son olarak pagan ve satanist ritüellerinin yer aldığı 'Maske Kimsin Sen' isimli bir program yayınlamaya başladı. Vatandaşların sert tepkisi sonrası RTÜK, 'Maske Kimsin Sen' programına inceleme başlattı. A Haber, FOX TV'nin toplum mühendisliğine giriştiği yayınlarını mercek altına alarak imza attığı bir belgeselle FOX TV'nin maskesini düşürdü. İşte çok ses getirecek o belgesel...

    Fox TV’nin maskesi düştü

    Türkiye karşıtı yayınlarıyla bilinen FOX TV, Gezi Parkı'ndan 17-25 Aralık sürecine kadar birçok kritik meselede operasyonel yayınlarıyla hafızalardaki yerini koruyor.

    Son olarak FOX TV, 'Maske kimsin sen?' adlı programla pagan ve satanist ritüellerin propagandasını yaptı.

    Toplum mühendisliğinin yapıldığı şov adı altında sanatist düşünceleri gençlerin bilinçaltına empoze etmeye çalışan FOX TV'ye karşı büyük tepki yükseldi.

    Konuyla ilgili olarak RTÜK harekete geçti ve Maske Kimsin Sen isimli skandalla ilgili inceleme başlattı.

    A HABER, FOX'UN MASKESİNİ DÜŞÜRDÜ
    FOX'un imza attığı skandalla hedeflenen algıyı A Haber yayınladığı belgeselle ortaya koydu.

        A Haber yayınlana analiz ile 'New Age' tarikatlarının Türkiye operasyonları masaya yatırıldı.

        "YENİ BİR DİNE DAYALI DÜNYA DÜZENİ KURULMASI PROJESİ"
        A Haber Şef Editörü Burhan Aytekin FOX'un hedeflediği algıyı "Küresel güçler yüzyıllardır İslam dünyası üzerinde dine karşı din projesini uygulamaya çalışıyordu. Hedef, ulus devletlerin yıkılması, tek tanrılı dinlerin yok edilmesi, yeni bir dine dayalı dünya düzeni kurulması projesiydi." ifadeleriyle ifşa etti.

        İşte A Haber'in o analizi:
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