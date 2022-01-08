Türkiye karşıtı yayınlarıyla bilinen FOX TV, Gezi Parkı'ndan 17-25 Aralık sürecine kadar birçok kritik meselede operasyonel yayınlarıyla hafızalardaki yerini koruyor.
Son olarak FOX TV, 'Maske kimsin sen?' adlı programla pagan ve satanist ritüellerin propagandasını yaptı.
Toplum mühendisliğinin yapıldığı şov adı altında sanatist düşünceleri gençlerin bilinçaltına empoze etmeye çalışan FOX TV'ye karşı büyük tepki yükseldi.
Konuyla ilgili olarak RTÜK harekete geçti ve Maske Kimsin Sen isimli skandalla ilgili inceleme başlattı.
A HABER, FOX'UN MASKESİNİ DÜŞÜRDÜ
FOX'un imza attığı skandalla hedeflenen algıyı A Haber yayınladığı belgeselle ortaya koydu.