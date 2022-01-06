Fethullahçı Terör Örgütü şüphelisinin telefonundan hem Fetullah Gülen videosu hem de çocuk pornosu çıktı!

İstanbul'da hakkında FETÖ soruşturması yürütülen bir kişinin telefonundan çıkanlar mide bulandırdı. 2017 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Ahmet A., isimli bir şüphelinin dijital materyallerine el konuldu.
Şüpheliye ait olan 1 Tb'lık sabit disk incelenmek üzere bilirkişiye verildi.
REZALET, BİLİRKİŞİ RAPORUNA YANSIDI
Bilirkişi tarafından sabit disk içerisinde bulunan materyallerin incelemesi sonucu kapsamlı bir rapor hazırlandı. Sabah'ın haberine göre, savcılığa sunulan raporda söz konusu sabit diskin içerisinde FETÖ teröristbaşı Fetullah Gülen'e ait videolarla birlikte çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.