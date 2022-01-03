Fetullahçı Terör Örgütü'ne karşı itirafçı olan azılı FETÖ'cü Ümit Horzum'un işkence iddiası çürüdü

Örgüt içerisinde "Emir" kod adını kullanan Horzum, yakalandıktan sonra, yargılama aşamasında itiraf içeren beyanlarını inkar etti, ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin tespiti de kabul etmedi.

Örgütün emniyet mahrem imamı olduğuna yönelik tanık ifadeleri ile gizli tanık "Garson"da ele geçirilen belgelerin gerçeği yansıtmadığını öne süren Horzum, elebaşı Fetullah Gülen'in talimatından sonra Bank Asya'da açtırdığı 34 hesabındaki yüksek miktardaki para hareketlerinin olağan olduğunu savundu.

SAĞLIK RAPORLARI İŞKENCE İDDİALARINI YALANLADI

Sanığın, itiraf içeren emniyet, savcılık ve sulh ceza hakimliğindeki beyanlarını baskı altında verdiğini, işkence gördüğünü iddia ettiği belirtilen gerekçeli kararda, buna rağmen bugüne kadar kendisi ya da avukatı aracılığıyla herhangi bir suç duyurusunda bulunmadığı, mahkemeye yazılı bir başvurusunun olmadığı kaydedildi. Gerekçeli kararda, şu tespite yer verildi:

"Sanık Edirne'de yakalandıktan sonra ifadesini değiştirmiş, kaçırıldığını ve işkenceye uğradığını iddia etmiştir. Sanığın samimi olmayan, gerçeklikten uzak, kaçırılma, kötü muamele, hürriyeti tahdit iddialarına itibar edilmemiştir. Şöyle ki, hukukumuzun temel prensiplerinden bir tanesi 'müddei iddiasını ispatla mükelleftir' kaidesidir. Kötü muamele, hürriyeti tahdit, tehdit, yaralama iddiasını ispatla mükellef sanık, üniversite mezunu ve ortalama bir birey olarak haklarının farkındadır.

Sanık işkenceye uğradığını iddia etmesinden üç yıldan uzun bir zaman geçmesine rağmen işkence yaptığını iddia ettiği kişiler hakkında şikayette bulunmamış, herhangi bir kuruma ihbarda dahi bulunmamıştır. Mahkememize bu konuda bilgi vermemiş, dosyamıza yansıyan bilgi ve belge olmamıştır. Sanık gerçekten kötü muameleye uğrasaydı buna ilişkin, Anayasa Mahkemesi dahil yargı yollarında şikayet hakkını kullanabilecekken böyle bir yola gitmemiştir. Sanığın yakalandığı ve gözaltına alındığı tarihteki doktor raporlarında işkence izine rastlanmamıştır. Sanığın kollukta ifade verirken hazır bulunan avukatı da işkence iddialarıyla ilgili sanığı doğrulamamıştır. Sanık iddialarına ilişkin destekleyici somut bir bilgi ve belge sunmamıştır. Sanık, tanık olarak dinlediği Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde de işkence iddialarından bahsetmemiştir."