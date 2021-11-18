FETÖ elebaşının pedofili yeğeni Selahaddin Gülen hakim karşısında titredi amcasını suçladı

KIZ ÇOCUĞUNA CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN ARANIYORDU

Küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel saldırı suçundan da hakkında yakalama kararı bulunan Selahaddin Gülen'in örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı ve örgüt mahrem yapılanmasının yardımıyla ile Türkiye'den yurtdışına kaçtığı öğrenildi.

BAŞKAN ERDOĞAN ÖNEMLİ BİR İSMİN YAKALANDIĞINI DUYURMUŞTU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde kritik bir FETÖ'cünün yakalandığının müjdesini vermişti. Erdoğan, "Biz bugüne kadar çok Nurettin Sofi'ler öldürdük. Hedefimiz şu an kandil, orayı da çökertmemiz lazım. Rastgele bir yönetim yok ne yaptığını bilen, attığı adımı bilen, bu olanlama ile yürüyen bir Türkiye Cumhuriyeti var. Bunu da sürdüreceğiz. Yakında FETÖ takımından da önemli bir ismi açıklayacağız, şu anda elimizde. Kimi yakaladık, hesaba çektik, onun açıklamasını da yapacağız." demişti.