Deprem tablosu açıklandı! AFAD verilerine göre 2021’de Türkiye kaç deprem oldu?





Türkiye'de ortalama olarak her yıl 25 bin 978 deprem meydana geldi. Bu verilere göre 2021'de son on yıllık ortalamanın altında kalındığı yani nispeten deprem açısından diğer yıllara göre sakin bir yıl geçirdiğimizi söyleyebiliriz. 2020 yılı ile kıyasladığımızda ise 2021'de 2020'ye göre 10 bin adet daha az deprem yaşandı.