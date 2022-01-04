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    • 04.01.2022 09:01
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    FETÖ’ye peş peşe şafak baskınları: Çok sayıda şüpheli yakalandı!

    Son dakika haberi! Fetullahçı Terör Örgütü'nün "Adliye Yapılanmasına" yönelik yürütülen soruşturmada, MİT ve polis ekiplerince İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen 2. dalga operasyonda, aralarında aktif zabıt katibi, aktif gardiyan ve aktif icra müdür yardımcısının da olduğu 13 şüpheli yakalandı. Öte yandan Ankara'da da FETÖ'ye karşı yürütülen soruşturmada 55 şüpheli yakalandı.

    AJANSLAR
    FETÖ’ye peş peşe şafak baskınları!

    MİT ve İstanbul Emniyeti, FETÖ'nün Adliye ve Cezaevleri Yapılanması'na 2.Dalga operasyon düzenledi. 2. dalga operasyonda, aralarında aktif zabıt katibi, aktif gardiyan ve aktif icra müdür yardımcısının da olduğu 13 şüpheli yakalandı.

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ'nün Adliye ve Cezaevi Yapılanması'na 2.Dalga operasyon düzenledi.

    Örgütün sözde Mahrem İmamları tarafından ankesör ve büfe telefonlarından örgütsel iletişim modeline uygun şekilde periyodik ve ardışık arama kayıtları bulunan 2'si aktif Zabıt Katibi, 8'i aktif Gardiyan, 1'i aktif İcra Müdür Yardımcısı ve 1'i aktif Bilgisayar İşletmeni olan toplam 12 aktif adliye ve cezaevi çalışanı ile 4'ü daha önce KHK ile mesleklerinden ihraç edilmiş toplam 16 kişinin yakalanması için çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

        Sabah'ta yer alan habere göre, Adliye ve Cezaevi Yapılanması'na yönelik 28 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilen 1.Dalga operasyonun 2.Dalga baskını olan operasyonda; İstanbul, Tokat, Erzurum, Kahramanmaraş, Kayseri ve Bursa'da 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

        ANKARA'DA FETÖ OPERASYONU
        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığ, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem hizmetler soruşturmasında 65'i ihraç kamu görevlisi, 34'ü özel sektör çalışanı 99 'mahrem imam' şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 55'i yakalandı." açıklamasında bulundu.

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        Haberler Güncel FETÖ’ye peş peşe şafak baskınları: Çok sayıda şüpheli yakalandı!
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