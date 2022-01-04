FETÖ’ye peş peşe şafak baskınları: Çok sayıda şüpheli yakalandı!

Örgütün sözde Mahrem İmamları tarafından ankesör ve büfe telefonlarından örgütsel iletişim modeline uygun şekilde periyodik ve ardışık arama kayıtları bulunan 2'si aktif Zabıt Katibi, 8'i aktif Gardiyan, 1'i aktif İcra Müdür Yardımcısı ve 1'i aktif Bilgisayar İşletmeni olan toplam 12 aktif adliye ve cezaevi çalışanı ile 4'ü daha önce KHK ile mesleklerinden ihraç edilmiş toplam 16 kişinin yakalanması için çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı.