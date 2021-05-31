



Gülen, "Bir kez daha ifade edeyim ki, Türkiyenin suçlamalarını dinleyen Kenya ilk derece mahkemesi ve yüksek mahkeme delilleri yetersiz buldu ve iade edilmemesine karar verdi. Tarafsız ve bağımsız yargı Selahaddin'i temize çıkarttı. Daha ne istiyorsunuz. Sırf imaj uğruna onu kaçırdınız." şeklindeki paylaşıyla da "tarafsız ve bağımsız Kenya yargısının" FETÖ'cü kardeşini temize çıkardığını iddia etmişti.

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