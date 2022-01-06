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    • 07.01.2022 08:39
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    Hayat Eve Sığar, SMS, e-Devlet HES kodu sorgulama nasıl yapılır? HES kodu nasıl alınır? Süresiz HES kodu alma ekranı

    HES kodu nasıl alınır? Hayat Eve Sığar, SMS, e-Devlet HES kodu sorgulama nasıl yapılır? Süresiz HES kodu alma ekranına nereden ulaşılır? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında günlük olarak tercih edilen pek çok noktada Sağlık Bakanlığı'nın hizmete sunduğu Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluluğu getirildi. Süresi bitenler ya da henüz almamış olanlar için HES kodu hakkında bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Hayat Eve Sığar, SMS, e-Devlet HES kodu sorgulama nasıl yapılır?

    HES kodu nasıl alınır? Koronavirüs ile mücadele tüm dünyada devam ederken artan vakalar ve çıkan yeni varyantlar vatandaşları endişlendiriyor. Ülkemizde covid 19 için alınan tedbirler tüm hızıyla uygulanmaya devam ediyor ve kalabalık yerlere girerken, toplu taşımalarda, seyahatlerde, AVM girişinde gibi daha pek çok noktada HES kodu zorunlu olarak isteniyor ve bu kodun telefona uygulama olarak indirilmesi ya da notlara eklenmesi önem taşıyor. Peki Hayat Eve Sığar, SMS, e-Devlet HES kodu sorgulama nasıl yapılır? Süresiz HES kodu alma ekranına nereden ulaşılır? İşte detaylar…

    HAYAT EVE SIĞAR (HES) KODU NEDİR?

    HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur.

    SÜRESİZ HES KODU NEDİR?

    Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES kodu alırken, kodun ne zamana kadar geçerli olacağı seçilebilmekte olup, süresiz olarak da belirtilebilir. SMS ile HES kodu alırken de geçerlilik süresi "gün sayısı" olarak mesajın sonunda belirtilmektedir.

    HES KODU SMS İLE NASIL ALINIR?

    HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabiliyor. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilir. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli)

        Hayat Eve Sığar uygulamasında "Karekodlarım" sekmesine tıklanır. Açılan ekranda "Kategori, Alan Adı ve Adres Bilgileri" alanları doldurulur. Oluşturulan karekodun çıktısı ilgili alana asılabilir.

        HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabiliyor. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturulabilir.

        Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde.

        Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebiliyor. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebiliyor, dilerse iptal edebiliyor ya da yetkilerini kaldırabiliyor.

        HES KODU NASIL ALINIR E-DEVLET?

        HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilir.HES koduna e-Devlet uygulaması üzerinden de ulaşmak mümkün. e-Devlet uygulaması üzerinden Sağlık Bakanlığının HES Kodu Üretme ve Listeleme sekmesine giriş yapılarak HES Koduna ait üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri yapılabiliyor.

        "Hayat Eve Sığar" uygulaması, Play Store ve App Store üzerinden cep telefonlarına ücretsiz indiriliyor.

        İSTANBULKART HES KODU YÜKLEME NASIL YAPILIR?

        İstanbulkart HES Kodu eşleştirmesi için için öncelikle kişinin HES Kodu'na sahip olması gerekecek. Hes Kodu'nu almak için Sağlık Bakanlığı'nın https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/hes.html adresini ziyaret etmek yeterli olacak.

        İSTANBULKART HES KODU TANIMLAMA İŞLEMİ

        Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS üzerinden aldığın HES Kodunu, kişisel bilgiler ve telefon numarası https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sitesindeki gerekli alanlara doldurarak tanımlanabilecek.

        Eğer İstanbulkart Mobil kullanıcısı iseniz uygulamaya ilk girişte gerekli yönlendirmelerle birkaç adımda tanımlamanı yapabilirsiniz.

        Sağlık Bakanlığı'nın aldığı tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre, tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekirken şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılmaktadır. Covid-19 tanılı hastaların, taşıyıcıların veya bu kişilerle temasta olanların toplu ulaşım kullanımı geçici olarak engellenecektir.
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        Haberler Güncel Hayat Eve Sığar, SMS, e-Devlet HES kodu sorgulama nasıl yapılır? HES kodu nasıl alınır? Süresiz HES kodu alma ekranı…
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