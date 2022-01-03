SON DAKİKA: Siyasi eşkıya Kemal Kılıçdaroğlu'nun Milli Eğitim Bakanlığı provokasyonu! Kapının kilitlenmesini koruması talep etmiş

"RANDEVU TALEBİNE DÖNÜLMEDEN KILIÇDAROĞLU EMRİVAKİ YAPIYOR"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i yakından tanırım. Beğendiğim bir bakandır. Normalde değil Kılıçdaroğlu ile, en muhaliflerle bile diyalog kurmaktan çekinmeyen birisidir. Ama yeter ki yaklaşım tarzı düzgün olsun. Usul esastan önce gelir. Milli Eğitim Bakanı o sırada Cumhurbaşkanlığı'nda Strateji ve Bütçe Başkanlığı toplantısında. Kılıçdaroğlu'nun özel kalemi, bakanlığın özel kalemini arayıp randevu talep ediyor. Daha Bakan makamına dönmeden bu kez Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından saat 13.00'te Milli Eğitim Bakanlığı'na gidiyorum diye meydan okuyor. Milli Eğitim Bakanı da, Kılıçdaroğlu'nun bu emrivaki tarzından rahatsız oluyor. Olur tabii. Kılıçdaroğlu kendisini arayanlara hemen randevu veriyor mu? Muharrem İnce'nin, bazı CHP milletvekillerinin randevu taleplerine ne zaman dönmüştü? Bu yüzden CHP'den istifa etmek zorunda kaldılar. Ekrem İmamoğlu her istediğinde randevu veriyor mu?