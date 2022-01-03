SON DAKİKA: Siyasi eşkıya Kemal Kılıçdaroğlu'nun Milli Eğitim Bakanlığı provokasyonu! Kapının kilitlenmesini koruması talep etmiş

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğiğimiz hafta bir kabadayı edasıyla bu sefer Milli Eğitim Bakanlığı'nın yolunu tuttu. Kılıçdaroğluy, MEB içine alınmazken kapıda açıklama yaptı.
ÇOK KONUŞULAN FOTOĞRAF: MEB KAPISINA KİLİT
CHP Genel Başkanı'nın Milli Eğitim Bakanlığı'na gittiği olayda en çok konuşulan fotoğraf ise MEB kapısına vurulan asma kilit oldu. İşte o kilitle ilgili de Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Buna göre kapının kilitlenmesini Kılıçdaroğlu'nun koruması talep ediyor.
Abdulkadir Selvi'nin yazısındaki ilgili kısım şöyle:
"İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN ÖNÜNE GEÇEYİM DERKEN KRİMİNALİZE OLUYOR"
"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir süredir saat ve mekân bildirip kameralar eşliğinden bakanlıkların kapısına dayanıyor. Son olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na gitti. Ama artık bu tarzı kabak tadı vermeye başladı. Çünkü cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanan, ülkenin ana muhalefet partisinin liderinin marjinal sol sendikalara özenip bakanlıklara baskına gitmesinin hoş karşılanır bir tarafı kalmadı. Halkımız sokak eylemlerine prim verse marjinal solcular iktidar olurdu.
Kılıçdaroğlu bu tarzına daha ne kadar devam eder, orasını bilmiyorum. Ama bir durum değerlendirmesi yapmasında yarar var. Çünkü bu tür eylemlerle Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın önüne geçeyim derken hızla kendisini kriminalize ediyor.