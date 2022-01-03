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    • Güncel
    • 03.01.2022 09:23
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    • 03.01.2022 10:23
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    SON DAKİKA: Siyasi eşkıya Kemal Kılıçdaroğlu'nun Milli Eğitim Bakanlığı provokasyonu! Kapının kilitlenmesini koruması talep etmiş

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "siyasi eşkıya" olarak tanımladığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası ve TÜİK'in ardından son olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bir kabadayı edasıyla baskın düzenlemişti. Emrivaki yaptığı için içeriye alınmayan Kılıçdaroğlu'yla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Kılıçdaroğlu'nun koruması Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısına kilit vurulmasını talep ediyor. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun MEB provokasyonunun detayları...

    Kapının kilitlenmesini Kılıçdaroğlu istedi

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğiğimiz hafta bir kabadayı edasıyla bu sefer Milli Eğitim Bakanlığı'nın yolunu tuttu. Kılıçdaroğluy, MEB içine alınmazken kapıda açıklama yaptı.

    ÇOK KONUŞULAN FOTOĞRAF: MEB KAPISINA KİLİT
    CHP Genel Başkanı'nın Milli Eğitim Bakanlığı'na gittiği olayda en çok konuşulan fotoğraf ise MEB kapısına vurulan asma kilit oldu. İşte o kilitle ilgili de Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Buna göre kapının kilitlenmesini Kılıçdaroğlu'nun koruması talep ediyor.

    Abdulkadir Selvi'nin yazısındaki ilgili kısım şöyle:

    "İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN ÖNÜNE GEÇEYİM DERKEN KRİMİNALİZE OLUYOR"
    "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir süredir saat ve mekân bildirip kameralar eşliğinden bakanlıkların kapısına dayanıyor. Son olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na gitti. Ama artık bu tarzı kabak tadı vermeye başladı. Çünkü cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanan, ülkenin ana muhalefet partisinin liderinin marjinal sol sendikalara özenip bakanlıklara baskına gitmesinin hoş karşılanır bir tarafı kalmadı. Halkımız sokak eylemlerine prim verse marjinal solcular iktidar olurdu.

    Kılıçdaroğlu bu tarzına daha ne kadar devam eder, orasını bilmiyorum. Ama bir durum değerlendirmesi yapmasında yarar var. Çünkü bu tür eylemlerle Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın önüne geçeyim derken hızla kendisini kriminalize ediyor.

        "RANDEVU TALEBİNE DÖNÜLMEDEN KILIÇDAROĞLU EMRİVAKİ YAPIYOR"
        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i yakından tanırım. Beğendiğim bir bakandır. Normalde değil Kılıçdaroğlu ile, en muhaliflerle bile diyalog kurmaktan çekinmeyen birisidir. Ama yeter ki yaklaşım tarzı düzgün olsun. Usul esastan önce gelir. Milli Eğitim Bakanı o sırada Cumhurbaşkanlığı'nda Strateji ve Bütçe Başkanlığı toplantısında. Kılıçdaroğlu'nun özel kalemi, bakanlığın özel kalemini arayıp randevu talep ediyor. Daha Bakan makamına dönmeden bu kez Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından saat 13.00'te Milli Eğitim Bakanlığı'na gidiyorum diye meydan okuyor. Milli Eğitim Bakanı da, Kılıçdaroğlu'nun bu emrivaki tarzından rahatsız oluyor. Olur tabii. Kılıçdaroğlu kendisini arayanlara hemen randevu veriyor mu? Muharrem İnce'nin, bazı CHP milletvekillerinin randevu taleplerine ne zaman dönmüştü? Bu yüzden CHP'den istifa etmek zorunda kaldılar. Ekrem İmamoğlu her istediğinde randevu veriyor mu?

        KILIÇDAROĞLU'NUN ALGI OPERASYONU
        Ankara'da herkes bilir. Hele hele Kılıçdaroğlu daha iyi bilir. Yıllarca bürokratlık yaptı. Milli Eğitim Bakanı ile görüşmek isteyenler, bakanlıktaki bölümden giriş yapar. Kılıçdaroğlu ise Atatürk Bulvarı'ndaki memur girişine geliyor. Tabii onlarca kamera ile. Son olarak o kapıda marjinal sol gruplar eylem yaptığı için o kapılar kapatılmış.



        "BELGESİZ KONUŞMAM: KAPININ KİLİTLENMESİNİ KILIÇDAROĞLU'NUN KORUMASI TALEP EDİYOR"
        Şimdi gelelim kapıya kilit vurulmasına. Zaten maksat, o kapının kilitlenip üzerine zincir vurulmasında. Kılıçdaroğlu zincirleri kıra kıra geliyor algısı oluşturulacak ya. Kılıçdaroğlu'nun önünde kameralara açıklama yaptığı kapının kilitlenmesini Kılıçdaroğlu'nun koruması talep ediyor. Belgesiz konuşmam."

            BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN: KAMU KURUMLARINI BASMAYI SİYASİ EŞKIYALIK HALİNE GETİRDİ
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta ASKON Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'na şu sözlerle tepki göstermişti "Kamu görevlilerini tehdit etmeyi, kamu kurumlarını basmayı, bir çeşit siyasi eşkıyalık yapmayı iyice alışkanlık haline getirdi. Önce Merkez Bankasından randevu istedi, randevu verildi. Kendisi brife edildi. Çıktı, yalan yanlış birçok şeyleri anlattı. Dürüst değil, kalibresi bozuk, cins, cibilliyet bozuk. TÜİK'ten randevu istedi, vermedi. Ne dedi? Siz imtihanı kaybettiniz. Niye? Merkez Bankası'na gittiniz, orada içeride başka dışarıda başka hareket ettiniz. TÜİK sır kurumdır, burada da aynı şekilde hareket edersiniz. Talebinizi iletin, biz size cevap veririz dediler. Geldiler TÜİK önünde gösteri yaptılar.

            "MECLİS'TEKİ EĞİTİM KOMİSYONLARINA CHP'Lİ MİLLETVEKİLLERİ İŞTİRAK ETMEDİ"
            Helalleşme ve benzeri söylemlerle kendini demokrat göstermeye çalışırsa çalışsın, başında bulunduğu partinin genlerindeki faşistlik bir noktada böyle hortluyor. Kamu kurumlarına emrivaki ile gittiği için kapıda kalıyor. Bunun son örneğini MEB'de yaşadık. Aynı şekilde Meclis açıldıktan sonra da eğitimi görüşmek üzere komisyon üyeleri davet edilmiştir. Sadece CHP'li milletvekilleri iştirak etmedi. Bakanımız sık sık Meclis'e gidiyor. CHP'nin amacının MEB'e gidip, bakanla, bakanlık bürokrasisiyle görüşmek olmadığını göstermeye sadece bu örnekler bile yeterlidir. Bu eşkıyavari baskınlarla derdi bilgi almak değil, kaos ve karmaşa çıkarmaktır."
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            Kapının kilitlenmesini Kılıçdaroğlu istedi
            Haberler Güncel SON DAKİKA: Siyasi eşkıya Kemal Kılıçdaroğlu'nun Milli Eğitim Bakanlığı provokasyonu! Kapının kilitlenmesini koruması talep etmiş
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