CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun MEB baskınının perde arkası ortaya çıktı! Provokasyonun her adımı planlanmış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen hafta öğretmenler ilgili paylaştığı bir video mesajında öğretmen alımı için yapılan mülakat sınavlarında adaletsizlik yapıldığını ileri sürerek Milli Eğitim Bakanlığı'nı zan altında bırakmıştı.
BAKANLIK KILIÇDAROĞLU'NA İSPATA DAVET ETTİ
Video paylaşımın ardından Milli Bakanlığı açıklama yaparak, sözlü sınavlarda adaletsizliğin söz konusu olmadığını kamuoyuna duyurdu. Bakanlık bununla yetinmeyip, ertesi gün de Kılıçdaroğlu'nun öne sürdüğü Danıştay kararının olmadığını belirterek, ispata davet etti.
ALGI OPERASYONU YAPTI
Kılıçdaroğlu olmayan Danıştay kararına cevap vermedi ve yeniden sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunarak, "Saat 13.00'te Milli Eğitim Bakanlığı'na gidiyorum" diyerek algı operasyonunu sürdürdü.