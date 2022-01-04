CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun MEB baskınının perde arkası ortaya çıktı! Provokasyonun her adımı planlanmış





Daha sonra da Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, açıklama yaparak Kılıçdaroğlu'nu yalanladı ve emrivaki randevu vermesinin söz konusu olamayacağını söyledi Ama Kılıçdaroğlu'nun Milli Eğitim Bakanlığı'na yaptığı baskısının adım adım planlanan bir provokasyon olduğu ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalem Müdürü, Bakan Mahmut Özer'in özel kalem müdürünü arayarak randevu istedi.