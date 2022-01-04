Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.01.2022 09:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.01.2022 09:35
    ABONE OL

    ALES ne zaman? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES başvuru tarihi belli oldu mu? 2022 ÖSYM takvimi…

    ALES ne zaman? Akademik kariyer hedefleyen binlerce kişinin katıldığı ALES sınavı için heyecan dorukta ve 2022 yılının başlamasıyla birlikte başvuru ve sınav tarihi araştırılmaya başlandı. Peki 2022 ÖSYM takvimi belli oldu mu? ÖSYM tarafından yılda 3 defa gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES başvuru tarihi belli oldu mu? Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi gibi daha birçok kadroda yer almak isteyenlerin katılması gereken ALES sınavı hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    ALES ne zaman?

    ALES ne zaman? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES başvuru tarihi belli oldu mu? 2022 ÖSYM takvimi açıklandı mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.

    2022 ALES BAŞVURU TARİHLERİ

    ALES/1 başvuruları 21 Şubat - 3 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacak. Sınav ise 17 Nisan'da yapılacak.

    ALES/2 başvuruları 24 Haziran - 4 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacak.

    Sınav ise 21 Ağustos tarihinde düzenlenecek.

    ALES/3 başvuruları 30 Eylül - 10 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacak.

    Sınav ise 20 Kasım'da yapılacak.

    2022 ALES NE ZAMAN?

    ALES/1 sınavı 17 Nisan'da yapılacak.

    ALES/2 sınavı 21 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

    ALES/3 sınavı 20 Kasım'da yapılacak.

        ALES NEDİR?

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

        > yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

        > ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

        > yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde

        İlgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        KAD-SİS Bursa’da!
        Haberler Güncel ALES ne zaman? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES başvuru tarihi belli oldu mu? 2022 ÖSYM takvimi…
            SON DAKİKA