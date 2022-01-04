ALES ne zaman? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES başvuru tarihi belli oldu mu? 2022 ÖSYM takvimi açıklandı mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.
2022 ALES BAŞVURU TARİHLERİ
ALES/1 başvuruları 21 Şubat - 3 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacak. Sınav ise 17 Nisan'da yapılacak.
ALES/2 başvuruları 24 Haziran - 4 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacak.
Sınav ise 21 Ağustos tarihinde düzenlenecek.
ALES/3 başvuruları 30 Eylül - 10 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacak.
Sınav ise 20 Kasım'da yapılacak.
2022 ALES NE ZAMAN?
ALES/1 sınavı 17 Nisan'da yapılacak.
ALES/2 sınavı 21 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.
ALES/3 sınavı 20 Kasım'da yapılacak.