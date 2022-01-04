Kalamış'taki bir restoranda 20 Aralık gecesi bir çatışma yaşandı. Restoranın üst katındaki büyük bir masadaki yaklaşık 10 kişilik grup kısa bir tartışmanın ardından birbirine girdi. Saniyeler içinde taraflar birbirine onlarca mermi yağdırmış, vurulan yedi kişiden ikisi hayatını kaybetmişti. Ölen iki kişiden biri Susurluk hükümlüsü, eski özel harekât polisi Ziya Bandırmalıoğlu, diğeri de onun arkadaşı yine eski polis Şahin Arslan'dı. Diğer tarafta ise "Çakıroğulları" olarak bilinen Fuat Çakır ve kardeşi Ayhan Çakır vardı. İkisi de yaralandı. Kamera kayıtlarından Bandırmalıoğlu'nu Fuat Çakır'ın vurduğu belirlendi. Çakır da çatışmada yaralanmıştı.
TEDAVİDEN SONRA İFADE
Bir süre tedavi gördü, ardından da ifade verdi. İfadesinde o geceyi ayrıntılarıyla anlattı. Polise göre o gece orada bir 'Racon Masası' kurulmuştu. Gündemde ise değeri milyon dolarlarla ifade edilen bir yat ve bir inşaat şirketiyle ilgili alacak verecek meseleleri vardı. Bandırmalıoğlu ve Şahin Arslan bu meseleyi görüşmek için Çakıroğulları'yla buluştu. Bandırmalıoğlu, yatı geri isteyen tarafın; Çakıroğlu kardeşler ise yatı geri vermek istemeyen tarafın temsilcisiydi. Hürriyet'in haberine göre sonrasında yaşananları Fuat Çakır ifadesinde şöyle anlattı:
ALACAK VERECEK İÇİN
"Bandırmalıoğlu'nu şahsen tanımam, basından duymuştum. Onu restorana ben çağırmadım. Zaten onu uyuşturucu baronlarının tetikçisi diye bildiğimden masama da davet etmem. Davet etmediğim halde restorana kendisi geldi. Yanında Şahin Arslan ve Erkan Altunbaş'ın akrabası vardı. Selamlaştık, el sıkıştık. Masada yer açtık, oturdular. Ziya benim sağımda, Şahin Arslan da Ziya'nın karşısında, kardeşim Ayhan'ın yanına oturdu. Ziya ile diyalog kurdum. Ziya benim arkadaşım Caner'in arkadaşıydı. Masaya doğru daha önce görev yaptığı yerlerden ve yattığı cezaevlerinden bahsetti. Gayri meşru alemdeki arkadaşlarından bahsetti.