SİLAH ELİMDE PATLADI

Ziya'ya neden bu isimleri masada zikredip bizi tehdit etmeye çalıştığını sordum. 'Ziya Bandırmalıoğlu senin kendi ismin yok mu?' diye sordum. 'Önceden vatan millet Sakarya diyerek baronları öldürüyordun, şimdi de baronların adını ağzından düşürmüyorsun, geldiğinden beri 3-4 defadır bunu yapıyorsun' dedim. Neden baronların ismini masada anıyorsun deyince Ziya ayağa kalktı. Benimle hiç tartışmaya girmeden silahını ateşledi. Silahı görünce eline yapıştım. Net olarak şunu hatırlıyorum, silahı elimde tutarken silah elimin içinde 2-3 kez patladı ve silahı elinden aldım. Elinden aldıktan sonra silahı ben kullanmaya başladım.

Karşıya baktığımda Şahin Arslan çift silah ile ateş ediyordu, o ayaktaydı, herkes yerlerdeydi. Ziya'ya ateş ettim, neresine ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Ziya yere düştü, Şahin Arslan'a döndüm. Dediğim gibi Şahin'in iki elinde iki silah vardı, iki silahı da kullanıyordu. Şahin'e de ateş ettim. Onu da vurduğumu fark ettim. Ziya'ya kaç kez ateş ettiğimi hatırlamıyorum, mesafemiz yakındı. Şahin ile aramızda masa vardı. Şahin'e ateş ettikten sonra yere düştü. Şahin Arslan'ın benim kardeşlerimi vuran şahıs olduğunu düşünüyorum. Çünkü iki silahla herkese ateş eden ve etrafımdaki herkesi düşüren şahıs odur. Muhtemelen beni vuran da odur.