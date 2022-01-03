Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Güncel
    • 03.01.2022 09:24
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    • 03.01.2022 10:37
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    CHP'li Murat Gezici 2. Abdulhamid'in kurduğu Hamidiye Su'yu CHP'nin kurduğunu iddia etti

    Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiç alamadığı halk desteğini anketlerinde göstererek toplumu yanlışa yönlendirmeye çalışan CHP'li Murat Gezici, katıldığı bir canlı yayında Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in 1902'de kurdurduğunu Hamidiye Su'yun CHP’li eski İBB Başkanı Ahmet İsvan tarafından kurulduğunu iddia etti. Gezici, sosyal medyada dalga konusu oldu. Haberin detayları...

    CHP, 2. Abdulhamid’in icraatine çökmeye çalıştı

    CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun AK Parti icraatlerini sahiplenmesi farklı bir boyuta taşındı. 120 yıl önce kurulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Hamidiye A.Ş'nin CHP zamanında kurulduğuna yönelik yeni bir iddia ortaya atıldı.

    Bu kadar tarih bilmezlik olmaz! Hamidiye Su'yu CHP'nin kurduğunu iddia etti

    "CHP'Lİ ESKİ İBB BAŞKANI KURDU"

    Bir televizyon kanalının canlı yayınına katılan Gezici, Hamidiye Su'yun CHP'li eski İBB Başkanı Ahmet İsvan tarafından kurulduğunu öne sürdü.

    SIRA AK PARTİ'DEN SONRA SULTAN 2. ABDULHAMİD'İN HİZMETLERİNDE

    Sosyal medya kullanıcıları CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun AK Parti'nin hizmetlerini sahiplenmesinden sonra çıtanın daha da büyütüldüğünü ve 2. Abdulhamid'in hizmetlerine kadar uzandığını vurguladı.

    HAMİDİYE A.Ş. 2. ABDULHAMİD DÖNEMİNE DAYANIYOR

        Gerçekler ise taban tabana zıt. Hamidiye'nin tarihi, 2. Abdülhamid dönemine dayanıyor. Şehre kaliteli içme suyu sağlamak amacıyla Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in emriyle kurulmuştu.

        İŞTE KURULUŞ DETAYLARI

        Hamidiye Su'yun internet sitesinde yer alan tarihçede, şu bilgilere yer veriliyor: Hamidiye'nin tarihi, şehre kaliteli içme suyu sağlamak amacıyla II. Abdülhamid'in emriyle kurulan ilk komisyonla başlamıştır. 1898 Yılında yapılan projeye göre, Kırkçeşme tesislerinin doğu kolu üzerinde ve Kemerburgaz'ın güneydoğusundaki Karakemer ve Kovukkemer civarındaki membalar 20 maslakta toplanmıştır. 1900'da tesisin büyük bölümümün tamamlanmış, suyun verilmesi ve resmen kabulü 26 Mayıs 1902'de gerçekleşmiştir.

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        CHP, 2. Abdulhamid’in icraatine çökmeye çalıştı
        Haberler Güncel CHP'li Murat Gezici 2. Abdulhamid'in kurduğu Hamidiye Su'yu CHP'nin kurduğunu iddia etti
            SON DAKİKA