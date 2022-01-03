CHP'li Murat Gezici 2. Abdulhamid'in kurduğu Hamidiye Su'yu CHP'nin kurduğunu iddia etti

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun AK Parti icraatlerini sahiplenmesi farklı bir boyuta taşındı. 120 yıl önce kurulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Hamidiye A.Ş'nin CHP zamanında kurulduğuna yönelik yeni bir iddia ortaya atıldı.
"CHP'Lİ ESKİ İBB BAŞKANI KURDU"
Bir televizyon kanalının canlı yayınına katılan Gezici, Hamidiye Su'yun CHP'li eski İBB Başkanı Ahmet İsvan tarafından kurulduğunu öne sürdü.
SIRA AK PARTİ'DEN SONRA SULTAN 2. ABDULHAMİD'İN HİZMETLERİNDE
Sosyal medya kullanıcıları CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun AK Parti'nin hizmetlerini sahiplenmesinden sonra çıtanın daha da büyütüldüğünü ve 2. Abdulhamid'in hizmetlerine kadar uzandığını vurguladı.
HAMİDİYE A.Ş. 2. ABDULHAMİD DÖNEMİNE DAYANIYOR