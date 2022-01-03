CHP'li Murat Gezici 2. Abdulhamid'in kurduğu Hamidiye Su'yu CHP'nin kurduğunu iddia etti

Hamidiye Su'yun internet sitesinde yer alan tarihçede, şu bilgilere yer veriliyor: Hamidiye'nin tarihi, şehre kaliteli içme suyu sağlamak amacıyla II. Abdülhamid'in emriyle kurulan ilk komisyonla başlamıştır. 1898 Yılında yapılan projeye göre, Kırkçeşme tesislerinin doğu kolu üzerinde ve Kemerburgaz'ın güneydoğusundaki Karakemer ve Kovukkemer civarındaki membalar 20 maslakta toplanmıştır. 1900'da tesisin büyük bölümümün tamamlanmış, suyun verilmesi ve resmen kabulü 26 Mayıs 1902'de gerçekleşmiştir.

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