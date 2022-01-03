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    • Güncel
    • 03.01.2022 09:16
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    • 03.01.2022 09:16
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    Yeni yılın ilk haftasında karla karışık yağmur ve kar yağışı kapıda! Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı

    2021 yılının son günlerinde bazı bölgelerde kuvvetli yağış etkili oldu. Sıcaklık ise mevsim normallerinde seyretti. Peki yeni yılın ilk haftasında hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı geldi. Bu hafta hangi illerimizde kar yağışı var? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl kar yağacak mı? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika açıklamasına göre yurt genelinde hava durumu tahmini.

    2022’nin ilk haftasında kar kapıda

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, Artvin'in iç kesimleri ile Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden, Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

    UYARILAR

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; sabah saatlerinde Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

    EDİRNE °C, 15°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    İSTANBUL °C, 12°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 13°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    KOCAELİ °C, 14°C

    Parçalı ve çok bulutlu

        EGE

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 10°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 18°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

        MANİSA °C, 15°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

        MUĞLA °C, 14°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğu kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

        ADANA °C, 16°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

        ANTALYA °C, 18°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

        HATAY °C, 15°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

        ISPARTA °C, 14°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        ANKARA °C, 7°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ÇANKIRI °C, 7°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 8°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KONYA °C, 8°C

        Parçalı ve çok bulutlu

            BATI KARADENİZ

            Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

            BOLU °C, 9°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            DÜZCE °C, 15°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            KASTAMONU °C, 9°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            ZONGULDAK °C, 14°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ

            Parçalı ve çok bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

            AMASYA °C, 10°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            ÇORUM °C, 7°C

            Parçalı çok bulutlu

            SAMSUN °C, 12°C

            Parçalı çok bulutlu

            TRABZON °C, 9°C

            Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

            DOĞU ANADOLU

            Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

            ERZURUM °C, -2°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            KARS °C, -5°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            MALATYA °C, 5°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            VAN °C, 0°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU

            Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

            DİYARBAKIR °C, 7°C

            Parçalı bulutlu

            GAZİANTEP °C, 11°C

            Parçalı ve az bulutlu

            SİİRT °C, 6°C

            Parçalı yer yer çok bulutlu

            ŞANLIURFA °C, 11°C

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            Haberler Güncel Yeni yılın ilk haftasında karla karışık yağmur ve kar yağışı kapıda! Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı
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