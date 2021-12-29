CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kez Milli Eğitim Bakanlığı'nı hedef aldı!

KILIÇAROĞLU TÜİK VE MERKEZ BANKASI'NA GİTMİŞTİ

Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz haftalarda Merkez Bankası ve TÜİK'in de kapısına dayanmıştı. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşmüş Kavcıoğlu da "Bizi siyasete alet etmeyin" mesajı vermişti. TÜİK'e ise kabul edilmeyen Kemal Kılıçdaroğlu kapı önünde beklemiş ve algı operasyonunu orada sürdürmüştü.

BAŞKAN ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERDİ: DEVLET KURUMLARI SENİN ŞAMAR OĞLANIN DEĞİL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4 Aralık'ta Siirt'te toplu açılış töreninde vatandaşa hitap etti. Törende önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, davet edilmediği halde TÜİK'e bir ziyarette bulunmak isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili konuştu.