CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kez Milli Eğitim Bakanlığı'nı hedef aldı!

Her fırsatta devlet kurumlarını ve memurları tehdit eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine bir kurumu hedef aldı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN HEDEFİNDE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VAR
Geçtiğimiz aylarda önce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ardından da Türkiye İstatistik Kurum'una adeta baskın düzenleyen Kemal Kılıçdaroğlu bu kez KPSS ve mülakat puanları üzerinden bir algı operasyonu yaparak Milli Eğitim Bakanlığı'nı hedef tahtasına koydu.
Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu talebime hala dönülmedi. Milli Eğitim Bakanlığı yarın saat 13.00'te görüşmek üzere…" dedi.
Kılıçdaroğlu paylaşımında şunları söyledi:
"Bu milletin çocuklarının hakları mülakatlarda gasp edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu talebime hala dönülmedi. Milli Eğitim Bakanlığı yarın saat 13.00'te görüşmek üzere…"