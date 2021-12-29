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    • 30.12.2021 00:05
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kez Milli Eğitim Bakanlığı'nı hedef aldı!

    Son dakika haberleri... Devlet kurumlarını hedef alan ve çeşitli tehditler savuran Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefinde bu kez Milli Eğitim Bakanlığı var. Son olarak Merkez Bankası ve TÜİK'e adeta baskın düzenleyen Kemal Kılıçdaroğlu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu talebime hala dönülmedi. Milli Eğitim Bakanlığı yarın saat 13.00'te görüşmek üzere…" dedi.

    takvim.com.tr
    Sahte Kabadayı vol.3!

    Her fırsatta devlet kurumlarını ve memurları tehdit eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine bir kurumu hedef aldı.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN HEDEFİNDE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VAR
    Geçtiğimiz aylarda önce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ardından da Türkiye İstatistik Kurum'una adeta baskın düzenleyen Kemal Kılıçdaroğlu bu kez KPSS ve mülakat puanları üzerinden bir algı operasyonu yaparak Milli Eğitim Bakanlığı'nı hedef tahtasına koydu.

    Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu talebime hala dönülmedi. Milli Eğitim Bakanlığı yarın saat 13.00'te görüşmek üzere…" dedi.

    Kılıçdaroğlu paylaşımında şunları söyledi:

    "Bu milletin çocuklarının hakları mülakatlarda gasp edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu talebime hala dönülmedi. Milli Eğitim Bakanlığı yarın saat 13.00'te görüşmek üzere…"

        KILIÇAROĞLU TÜİK VE MERKEZ BANKASI'NA GİTMİŞTİ
        Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz haftalarda Merkez Bankası ve TÜİK'in de kapısına dayanmıştı. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşmüş Kavcıoğlu da "Bizi siyasete alet etmeyin" mesajı vermişti. TÜİK'e ise kabul edilmeyen Kemal Kılıçdaroğlu kapı önünde beklemiş ve algı operasyonunu orada sürdürmüştü.

        BAŞKAN ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERDİ: DEVLET KURUMLARI SENİN ŞAMAR OĞLANIN DEĞİL
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4 Aralık'ta Siirt'te toplu açılış töreninde vatandaşa hitap etti. Törende önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, davet edilmediği halde TÜİK'e bir ziyarette bulunmak isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili konuştu.

        Erdoğan, "Şimdi TÜİK'i randevu felan almadan oraya da gitmek istedi. Ki istatistik kurumu da buna randevu vermedi. Gittiler istatistik kurumunun önünde bir genel başkan orada gösteri yapıyor. İnsan utanır, utanır. Bir insan davet edilmediği yere gidemez.

        Devletin bu kurumları senin şamaroğlanın değil. Buralar ciddi kurumlardır. Senin gibi ciddiyetsiz değil. Ne oldu randevu vermediler ve randevusuz olarak gidip kapıda gösteri yaptı.

        Bay Kemal bundan sonra da devletin kurumlarına böyle randevusuz gidilemeyeceğini öğren. Terör örgütleriyle omuz omuza gidebilirsin onlara randevusuz da gidebilirsin fakat devletin kurumları ciddidir. Oralara rastgele öyle gidemezsin ve gidemeyeceksin de."         ifadelerini kullandı.
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        Sahte Kabadayı vol.3!
        Haberler Güncel CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kez Milli Eğitim Bakanlığı'nı hedef aldı!
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