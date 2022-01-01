CHP'li Özgür Özel'in 28 Şubat ağzıyla Kur'an kurslarını hedef alan sözlerine İYİ Parti'den destek!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Diyanet'in 2013 yılında başlattığı 4-6 yaş grubuna yönelik Kur'an kurslarını eleştirmiş ve "Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken bir ortaçağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu Cumhuriyet'e ne bu millete faydası var; ne de Anayasa'ya uygunluğu var." demişti.







Özel'in tepki çeken bu açıklamalarına İYİ Parti'li bir isimden destek geldi.