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    • 01.01.2022 23:20
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    CHP'li Özgür Özel'in 28 Şubat ağzıyla Kur'an kurslarını hedef alan sözlerine İYİ Parti'den destek!

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, okul öncesine verilen din eğitimini 'orta çağ zihniyeti' olarak tanımladı. Özel'in bu skandal çıkışına İYİ Parti'den destek gecikmedi. İYİ Partili Belediye Meclis Üyesi İsa Dal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Az bile tanımlamış. Kur'an kurslarından çıkıp ülkeye dünyaya faydalı olabilen birini gösterin" ifadelerini kullandı.

    Kur’an kurslarını hedef alan Özel’e ’İYİ’ destek

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Diyanet'in 2013 yılında başlattığı 4-6 yaş grubuna yönelik Kur'an kurslarını eleştirmiş ve "Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken bir ortaçağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu Cumhuriyet'e ne bu millete faydası var; ne de Anayasa'ya uygunluğu var." demişti.



    Özel'in tepki çeken bu açıklamalarına İYİ Parti'li bir isimden destek geldi.



    "AZ BİLE TANIMLAMIŞ" DİYEREK DESTEK VERDİ
    İYİ Parti Elbistan Belediye Meclis Üyesi İsa Dal sosyal medyada yaptığı paylaşımda Özgür Özel'e destek verdi.



    Dal, "Az bile tanımlamış. Kur'an kurslarından çıkıp ülkeye dünyaya faydalı olabilen birini gösterin. Ne bulmuşlar ne icat etmişler ne yapmışlar kardeşim" ifadelerini kullandı.
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    Haberler Güncel CHP'li Özgür Özel'in 28 Şubat ağzıyla Kur'an kurslarını hedef alan sözlerine İYİ Parti'den destek!
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