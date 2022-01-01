Bayraktar İHA, Uludağ’da kaybolan Danimarka vatandaşı gencin hayatını kurtardı

Traktörden indirilen ve yürüyerek ambulansa alınan gence, sağlık ekipler ilk müdahalesi burada yaptı ve ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Yusuf Sepehizade'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.