SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı adaylığı için Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş'ın önünü kapatacak hamle: Seçmene anlayamayız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olmak için üst üste hamleler yapıyor. Son olarak HDP ile görüşeceğini açıklayan Kılıçdaroğlu, şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın önünü kesecek adımı attı.

"DEVLET DENEYİMİ OLAN BİRİ CUMHURBAŞKANI OLMALI"

Cumhuriyet Gazetesi'ne konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adayının kim olacağına dair soruları şöyle yanıtladı: "Cumhurbaşkanı devlet deneyimi olan bir kişi olmalı, kritik bir süreci yönetecek.

"İSTANBUL VE ANKARA'YI BIRAKAMAYIZ"

Sayın (Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur) Yavaş ve (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem) İmamoğlu'nun ismi öne çıkarılıyor ama İstanbul ve Ankara'nın yönetimini bırakamayız. Seçmenimize anlatamayız."