Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.12.2021 13:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.12.2021 13:59
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı adaylığı için Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş'ın önünü kapatacak hamle: Seçmene anlayamayız

    Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı adayı olmak için büyük bir mücadele veren ve son olarak HDP'yi yanına çağırmayı planlayan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın önünü kapatmak için bir hamle daha yaptı. Kılıçdaroğlu "İstanbul ve Ankara'nın yönetimini bırakamayız. Seçmenimize anlatamayız." ifadelerini kullandı. İşte Kılıçdaroğlu'nun son hamlesinin detayları...

    Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu ve Yavaş’a karşı yeni hamle

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olmak için üst üste hamleler yapıyor. Son olarak HDP ile görüşeceğini açıklayan Kılıçdaroğlu, şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın önünü kesecek adımı attı.

    "DEVLET DENEYİMİ OLAN BİRİ CUMHURBAŞKANI OLMALI"
    Cumhuriyet Gazetesi'ne konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adayının kim olacağına dair soruları şöyle yanıtladı: "Cumhurbaşkanı devlet deneyimi olan bir kişi olmalı, kritik bir süreci yönetecek.

    "İSTANBUL VE ANKARA'YI BIRAKAMAYIZ"
    Sayın (Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur) Yavaş ve (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem) İmamoğlu'nun ismi öne çıkarılıyor ama İstanbul ve Ankara'nın yönetimini bırakamayız. Seçmenimize anlatamayız."

    ADAYLIK İÇİN İSTEKLİ! HDP İLE GÖRÜŞECEK
    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyon kanallarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, burada çok çarpıcı açıklamlar yaptı ve adeta Millet İttifakı'nda ipleri koparan sözleri söyledi.

    SON DAKİKA: KILIÇDAROĞLU CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?
    Kılıçdaroğlu'na toplantıda sorulan sorulardan en dikkat çekici olanı cumhurbaşkanığı adaylığı sorusuydu. CHP Genel Başkanı, bu soruya "Onurlu bir görev, ittifak kabul ederse elbette" dedi.

        CHP-İYİ PARTİ ARASINDA İPLERİ KOPARACAK AÇIKLAMA
        Cumhurbaşkanuı adaylığına sıcak baktığını belirten Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile ilgili söyledikleri ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i kızdıracak cinsten.

        Hem ittifakta HDP'ye karşı olan hem de Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı olan Akşener, CHP Genel Başkanı'nın bu sözlerinden sonra ittifakta bağları koparacak. Kılıçdaroğlu HDP'yle ilgili şunları söyledi "HDP gelecek hafta bizden randevu istedi. Görüşeceğiz"
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’nin mağdur ettiği işçilerden köprüde protesto
        Haberler Güncel SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı adaylığı için Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş'ın önünü kapatacak hamle: Seçmene anlayamayız
            SON DAKİKA