MHP'li Semih Yalçın'dan Bahçeli'yi hedef alan Özgür Özel'e ve İBB'yi PKK'nın iş merkezi haline çeviren İmamoğlu'na sert tepki

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile MHP lideri Devlet Bahçeli'yi hedef almasına MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan sert cevap geldi.
'SİYASET CÜCESİ'
Yalçın, ''Siyaset cücesi Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkındaki haklı değerlendirmelerini hazmedemeyerek MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye dil uzatmaya yeltenmiş, bununla da yetinmeyip gömlek biçmeye kalkmış. Hadi oradan hadsiz, sen kimsin, siyasi ederin nedir? İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Dingo'nun ahırı değildir. Millî emanetin çarçur edileceği, milletin hak ve imkânlarının terör örgütlerine akıtılacağı yer hiç değildir!'' ifadelerini kullandı.
"VAH ZAVALLI ECZA BAĞIMLISI!"
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde;
'Siyasete intisap etmesine rağmen farmakolojik halüsinasyonların etkisinden bir türlü kurtulamayan CHP'li Özgür Özel, şimdi de kendini dev aynasında görmeye başlamış. Vah zavallı ecza bağımlısı!