MHP'li Semih Yalçın'dan Bahçeli'yi hedef alan Özgür Özel'e ve İBB'yi PKK'nın iş merkezi haline çeviren İmamoğlu'na sert tepki

"İHANET LİBASININ HESABINI VERİN"

CHP sözcüleri, siyasette başkalarına gömlek biçeceklerine partilerinin giydiği ihanet libasının hesabını versin. CHP Genel Başkanı daha iki gün önce HDP eş genel başkanlarıyla bir araya gelerek PKK'nın siyasi kanadına açıkça destek vermedi mi?

CHP-HDP iş birliği konusunda ikinciler ise kendilerinden çok emin. Baksanıza Pervin Buldan, 2023 Seçimlerinde muhtemel bir zillet ittifakı başarısı vuku bulursa mutlaka iktidara ortak olacaklarını, CHP'nin ve öteki yancılarının başka seçeneği olmadığını açıkça ilan etti.