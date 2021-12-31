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    • 31.12.2021 10:56
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    Hicri yılbaşı ne zaman 2022? Hicri yılbaşı duası nedir? Hicri yılbaşında kılınacak namaz hangisi? Muharrem ayı 1. günü

    İslamiyet’te büyük öneme sahip olan Hicri yılbaşı ne zaman 2022? Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicreti, İslam aleminde Hicri takvimin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Müslüman alemi bu önemli günde yapılması gereken ibadetlerin neler olduğunu merak ediyor. Aşura veya aşure ayı olarak da adlandırılan Muharrem ayı, aynı zamanda hicri yılın ilk ayıdır. Peki Muharrem ayı 1. günü 2022 yılında hangi tarihte idrak edilecek? İşte hicri yılbaşı hakkında tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Hicri yılbaşı ne zaman 2022?

    Hicri yılbaşı ne zaman 2022? Hicri yılbaşı duası nedir? Hicri yılbaşında kılınacak namaz hangisi? Muharrem ayı 1. günü hangi tarihte? Müslüman alemi yeni bir yılın sonra ermesine saatler kala arama motorları 2022 hicri yılbaşı tarihini yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. Bu önemli günde yapılması gereken ibadetlerin neler olduğunu merak ediliyor. İşte tüm bilgiler...

    HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN 2022?

    Hicri yılbaşı Muharrem ayı 2022 yılında 30 Temmuz Cumartesi günü başlıyor. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günüdür.

    HİCRİ KAÇ YILINDAYIZ?

    Hicri takvimde 30 Temmuz Cumartesi günü 1444. yıla giriş yapılacak.

    HİCRİ TAKVİM NEDİR?

    Hicrî takvim, Müslüman takvimi ya da İslâmî takvim, 1 yılı 354 ya da 355 gün olan ve 12 kameri aydan oluşan, İslam peygamberi Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıç yılı (1. yıl) kabul eden ve Ay'ın Dünya çevresinde dolanımını esas alan bir takvim sistemidir. Hicretin, Muharrem ayı yani takvimin başlangıç günü ya da ayıyla bir ilgisi yoktur.

        HİCRİ YILBAŞI NEDİR?

        Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer'in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali'nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür.

        Müslümanlar için bir milat olan hicret; Allah'a ve O'nun Kutlu Elçisi Rahmet Peygamberine gönülden bağlılığın bir ifadesi; hakka, hakikate, ilme, irfana ve medeniyete yapılan yolculuktur.

        HİCRİ YILBAŞINDA KILINACAK NAMAZ

        * Bu önemli ayın ilk gecesi niyet ederek bir Tesbih namazı kılınır. Bu mübarek ayın 10. günü ise aşure günüdür.

        * Bu ay senenin birinci ayıdır. Bu ayın birinci gecesi, akşam ve yatsı arasında ( yani zilhiccenin son gününü, Muharrem'in birinci gününe bağlayan gece) Allah rızası için iki rekat namaz kılınır.

        Namaza şu niyetle başlanır:

        "Ya Rabbi, bizi yetiştirmiş olduğun bu seneyi, hakkımızda mübarek kılman; avfı ilahine, feyzi ilahine, mazhar kılman; dünyevi ve uhrevi saadetlere nail eylemen için ; Allahu Ekber "

        Her iki rekatta:

        7 Fatiha, 7 Ayetel- kürsi, 7 İhlas okunur.

        MUHARREM AYINDA OKUNACAK DUALAR

        * Namazdan sonra 11 defa:

        La ilahe illallahü vahdehu la şerikeleh. Lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyi ve yumit. Ve hüve hayyün la yemutü biyedihil hayr. Ve hüve ala külli şey'in kadir.

        11 İstiğfarı şerif, 11 Salavatı şerife okunup dua yapılır. Duada, geçmiş senenin günahlarının affı ve yeni seneye günahsız girmek için iltica edilir.

        * Muharrem ayının birinci günü aşağıdaki dua 3 defa okunacaktır:

        Bismi'llâhi'r-rahmâni'r-rahîm "Ve sallâ'llâhu 'alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ve sellem. Allâhümme ente'l-ebediyyü'l-kadîmü'l-evvelü ve 'alâ fazlike'l- 'azîmi ve cûdike'l- 'amîmi'l- mu'avveli ve hâzâ 'âmun cedîdün kad akbele nes'elüke'l-'ısmete fîhi mine'ş-şeytâni ve evliyâihi ve cünûdihi ve'l-'avne 'alâ hâzihi'n-nefsi'l-emmâreti bi's-sûi ve'l-iştiğâli bi-mâ yukarribunî ileyke zülfâ yâ zê'l-celâli ve'l-ikrâmi ve sallâ'llâhu 'alâ muhammedini 'n-nebiyyi'l-ümmiyyi ve 'alâ âlihi ve ashâbihi't- tayyibîne't- tâhirine ve'l-hamdü li'llâhi rabbi'l-'âlemîn."

            * Türkçe Anlamı:

            Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimiz'e, âline ve ashâbına salât ve selâm olsun. Ey evveli ve sonu olmayan Allâh'ım! Senden bu yeni yılda büyük ihsânın hürmetine, Senin her şeyi kaplayan, güvenilen varlığın hürmetine, bizi şeytandan, onun dostlarından ve ordularından korumanı istiyoruz. Kötülüğü emreden şu nefsimize karşı bize yardım et. Ey celâl ve ikram sâhibi Rabbim! Sana yaklaştıracak meşgûliyetlerde bize yardım et. Ümmî Nebî Hazret-i Muhammed (s.a.v.)'e, O'nun pak âline ve ashâbına salât ve selâm olsun. Hamd âlemlerin Rabbi olan Allâh'a mahsûstur.

            * 365 defa Âyete'l-kürsi okunacak, 1000 defa İhlas-ı şerîf okunacak, 1 def'a Zümer sûresi okunacak. Bütün bunların sonunda 1 defa: "Allâhümme yâ muhavvile'l-havli ve'l-ahvâli havvil hâlenâ ilâ ahseni'l-hâl" denilecek.
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            Haberler Güncel Hicri yılbaşı ne zaman 2022? Hicri yılbaşı duası nedir? Hicri yılbaşında kılınacak namaz hangisi? Muharrem ayı 1. günü…
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