Hicri yılbaşı ne zaman 2022? Hicri yılbaşı duası nedir? Hicri yılbaşında kılınacak namaz hangisi? Muharrem ayı 1. günü hangi tarihte? Müslüman alemi yeni bir yılın sonra ermesine saatler kala arama motorları 2022 hicri yılbaşı tarihini yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. Bu önemli günde yapılması gereken ibadetlerin neler olduğunu merak ediliyor. İşte tüm bilgiler...
HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN 2022?
Hicri yılbaşı Muharrem ayı 2022 yılında 30 Temmuz Cumartesi günü başlıyor. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günüdür.
HİCRİ KAÇ YILINDAYIZ?
Hicri takvimde 30 Temmuz Cumartesi günü 1444. yıla giriş yapılacak.
HİCRİ TAKVİM NEDİR?
Hicrî takvim, Müslüman takvimi ya da İslâmî takvim, 1 yılı 354 ya da 355 gün olan ve 12 kameri aydan oluşan, İslam peygamberi Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıç yılı (1. yıl) kabul eden ve Ay'ın Dünya çevresinde dolanımını esas alan bir takvim sistemidir. Hicretin, Muharrem ayı yani takvimin başlangıç günü ya da ayıyla bir ilgisi yoktur.