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    • 31.12.2021 06:41
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    • 31.12.2021 06:42
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    31 Aralık kargo şirketleri açık mı kapalı mı? Bugün kargolar açık mı? Yurtiçi, PTT, MNG, Aras, Sürat kargo çalışma saatleri…

    Bugün kargolar açık mı? 31 Aralık kargo şirketleri açık mı kapalı mı? Yurtiçi, PTT, MNG, Aras, Sürat kargo çalışma saatleri nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 31 Aralık yılbaşına sayılı saatler kala en çok ziyaret edilen kurumların yarın hizmet verip vermeyeceği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki yarın kargo şirketleri açık mı kapalı mı olacak? İşte yanıtı...

    takvim.com.tr
    31 Aralık kargo şirketleri açık mı kapalı mı?

    Tüm illerden vatandaşlar bugün kargolar açık mı? sorusunun yanıtını sıklıkla araştırmaya başladı. Gönderi almak ve yollamak isteyenler kargo şirketlerinde yoğunluk oluşturuyor ve dolayısıyla çalıştıkları gün ve saat de büyük önem taşıyor. Bazı özel günlerde kargo şirketleri çalışmaya ara veriyor, peki 31 Aralık kargo şirketleri açık mı kapalı mı? 31 Aralık yılbaşı günü Yurtiçi, PTT, MNG, Aras, Sürat kargo çalışma saatleri nedir? İşte tüm bilgiler…

    31 ARALIK YARIN KARGOLAR AÇIK MI?

    Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. 31 Aralık tatil olmadığı için kargo şirketleri hizmetlerine devam ediyor.

    KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

    YURTİÇİ KARGO

    Yurtiçi Kargo çalışma saatleri hafta içi 09.00 - 18.00 arası hizmet veriyor.

    Yurtiçi Kargo şirketi, hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 16.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

    MNG KARGO

    MNG kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.

        ARAS KARGO

        Aras Kargo Çalışma Saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00'da başlar ve kapanış saati olan 18.00'a kadar hizmet vermeye devam eder.Hafta sonu cumartesi günleri 09:30'dan 15.00'a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

        SÜRAT KARGO

        Doğu illerinde çalışma saatleri hafta içi: 08:30 – 18:00

        Batı illerinde çalışma saatleri hafta içi: 09:00 – 18:30

        Sürat Kargo pazar günleri Türkiye genelinde kapalıdır. Cumartesi günleri ise yine bölgeye göre çalışma saatleri değişiklik göstermektedir.

        Doğu illerinde cumartesi çalışma saatleri: 08:30 – 14:00

        Batı illerinde cumartesi çalışma saatleri: 09:00 – 14:30
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        Haberler Güncel 31 Aralık kargo şirketleri açık mı kapalı mı? Bugün kargolar açık mı? Yurtiçi, PTT, MNG, Aras, Sürat kargo çalışma saatleri…
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