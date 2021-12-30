31 Aralık kargo şirketleri açık mı kapalı mı? Bugün kargolar açık mı? Yurtiçi, PTT, MNG, Aras, Sürat kargo çalışma saatleri…

Tüm illerden vatandaşlar bugün kargolar açık mı? sorusunun yanıtını sıklıkla araştırmaya başladı. Gönderi almak ve yollamak isteyenler kargo şirketlerinde yoğunluk oluşturuyor ve dolayısıyla çalıştıkları gün ve saat de büyük önem taşıyor. Bazı özel günlerde kargo şirketleri çalışmaya ara veriyor, peki 31 Aralık kargo şirketleri açık mı kapalı mı? 31 Aralık yılbaşı günü Yurtiçi, PTT, MNG, Aras, Sürat kargo çalışma saatleri nedir? İşte tüm bilgiler…
31 ARALIK YARIN KARGOLAR AÇIK MI?
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. 31 Aralık tatil olmadığı için kargo şirketleri hizmetlerine devam ediyor.
KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
YURTİÇİ KARGO
Yurtiçi Kargo çalışma saatleri hafta içi 09.00 - 18.00 arası hizmet veriyor.
Yurtiçi Kargo şirketi, hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 16.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.
MNG KARGO
MNG kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.