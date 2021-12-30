31 Aralık kargo şirketleri açık mı kapalı mı? Bugün kargolar açık mı? Yurtiçi, PTT, MNG, Aras, Sürat kargo çalışma saatleri…

Tüm illerden vatandaşlar bugün kargolar açık mı? sorusunun yanıtını sıklıkla araştırmaya başladı. Gönderi almak ve yollamak isteyenler kargo şirketlerinde yoğunluk oluşturuyor ve dolayısıyla çalıştıkları gün ve saat de büyük önem taşıyor. Bazı özel günlerde kargo şirketleri çalışmaya ara veriyor, peki 31 Aralık kargo şirketleri açık mı kapalı mı? 31 Aralık yılbaşı günü Yurtiçi, PTT, MNG, Aras, Sürat kargo çalışma saatleri nedir? İşte tüm bilgiler…