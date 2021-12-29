CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'teröristse hapse at' demişti! PKK imamları cezaevinde

İKİSİ, KANLI SALDIRIYI YAPAN TERÖRİSTLE İRTİBATLI

Tutuklanan İSPER çalışanları Mehmet Emin Aslan ile Aydın Ayhan'ın, 22 Haziran 2010'da İstanbul Küçükçekmece'de jandarma personelini taşıyan servis otobüsüne yapılan 5 personel ile 1 personel çocuğunun şehit olduğu bombalı saldırı olayının faili olan ve Kandil'de faaliyet yürüten Mele kod adlı Mehmet Kazım Sevim ile irtibatlı oldukları ortaya çıktı. Aslan ve Ayhan'ın İBB'den aldıkları maaşı, terörist ailelerine aktardığı da belirtiliyor.