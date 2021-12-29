CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'teröristse hapse at' demişti! PKK imamları cezaevinde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) terör örgütleriyle bağlantılı kişilerin işe alınmasına ilişkin İçişleri Bakanlığı özel teftiş başlatırken, bundan bir süre önce İBB'de işe alınan terör örgütü PKK ile bağlantılı 5 isimden 3'ünün tutuklandığı, 2'sinin ise ev hapsi cezası aldığı ortaya çıktı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki gün İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı teftişle ilgili yaptığı açıklamada "Ne teftişi, teröristse tut kulağından götür at hapse" ifadesini kullanmıştı. SABAH, bir süre önce İBB iştiraki İSPER'de çalışan 5 kişi hakkında "terör örgütü üyeliği" suçundan dava açıldığı bilgisine ulaştı.
İBB'DE İŞE ALINDILAR
Alınan bilgilere göre, terör örgütü PKK'nın sözde Diyanet İşleri gibi faaliet gösteren Din Âlimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) bünyesindeki illegal mescitlerde imamlık yapan Aydın Ayhan, Mehmet Işık, Mehmet İnan, Mehmet Emin Aslan, Fahrettin Ülgün, İBB'nin iştiraki İSPER'de gassal olarak işe alındı.