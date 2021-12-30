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    Ankara'da DEAŞ operasyonu: 23 şüpheli yakalandı!

    Son dakika haberi! Ankara'da, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen 23 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

    DHA
    Ankara’da DEAŞ operasyonu

    Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın yaptığı istihbarat ve risk analiz çalışmaları sonucu DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdikleri ve çatışma bölgelerindeki terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı oldukları, bir kısmının da çatışma bölgelerindeyken örgüt adına eylemlerde bulunmak üzere gönüllü oldukları belirlenen 30 yabancı uyrukluya yönelik operasyon düzenlendi.

    Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şafak vakti eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 23 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilip, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Firari şüphelilerin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

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