Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle ilde birçok etkinliğe katıldı. Açılışlar yaptı. AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda CHP'ye sert çıktı:

TÜRKİYE ekonomisi batacak bize de gün doğacak diye ellerini ovuşturuyorlardı. Halbuki kurun dengesiz dalgalanışı 84 milyonu olumsuz etkiliyor.

UNUTMAYIN atalarımızın güzel bir lafı var; Dere yatağında akar. Kur spekülasyonu denilen olayı bir saatte atıverdik. Ben ekonomistim. Benim işim bu.

BU süreç boyunca hep çalıştık. Tedbir geliştirdik ve iş zıvanadan çıktığında duruşumuzu ve yeni paketimizi kamuoyuyla paylaştık.

ELEKTRİĞİ bedava verecekmiş. Be hey cahil elektriği bedava verme hakkına belediye başkanı sahip mi? Elektriği veren biziz, biz. Be hey cahil. Zaten hayatınız yalan.

O ZAMAN Adanalı çiftçilerimize bedava elektrik versinler, elini tutan mı var? Seçimlerden önce suyu bedava vereceğiz dediniz. Neyi bedava verdiniz? Hiçbirisini.

GEÇEN yıl Gaziantep'te 300 fabrika açtık. Bay Kemal icraat, icraat, laf değil. Bir tanesi fabrikaları saymaya geldi. Baktı fazlası çıkacak saymayı bıraktı.

Başkan Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kadın Kooperatifleri Birliği üyeleri tarafından açılan standı ziyaret etti. Ürünlere ilişkin bilgi aldı, kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.