Başkan Erdoğan tarih verdi detaylar ortaya çıktı: Süresiz nafaka için devlet güvencesi formülü!

Yeni yargı paketinde, boşanma ve nafaka konusunda yaşanan sorunlara çözüm olacak yeni modeller üzerinde duruluyor. Boşanmaların kolaylaştırılması ve nafakaya ilişkin düzenlemelerin yer aldığı yargı paketi, yeni yılın öncelikli konularından biri olacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili ATV- A Haber - A Para - A News ortak yayınında yaptığı açıklamada, "Temennimiz odur ki bu yıl içinde bu problemi çözelim ama bu konudaki gerek Adalet Bakanlığımız gerek Aile Bakanlığımız bir çalışma yürütüyor." dedi.

Kimsenin mağdur edilmeyeceğini belirten Başkan Erdoğan, "Kadınların mevcut haklarından geriye gidiş anlamına gelebilecek bir çalışma asla söz konusu değildir. Böyle bir anlayışa sahip değiliz ancak tüm tarafları koruyacak, çocuğu da gözetecek, kadın ve erkek arasında ortak bir denge gözetecek usul geliştireceğiz.