Başkan Erdoğan, pitbull saldırısında ağır yaralanan Minik Asiye için devrede: Devlet nerede dedirtmedik dedirtmeyeceğiz

Kızının sağlığının önemine işaret eden Ateş şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca başta olmak üzere tüm valimiz, kaymakamımız, başkanlarımız bizim için seferber oldular. Hepsi elinden gelenin fazlasını yaptı. Devletimize milletimize Allah zeval vermesin. Bizim için özel uçak tuttular. Benim kızım devletimizin gücüyle yaşıyor. Devletimiz olmasaydı şu an yaşamayabilirdi. Hepsinden Allah razı olsun. Kızımın sağlığı çok önemli. Devletimiz şefkat elini üzerimize atınca çocuğumuz hayatta kaldı."

Prof. Dr. Ömer Özkan ile de görüştüklerini anlatan Ateş, kızının birkaç seans operasyon geçireceğini, durumunun ilk güne göre daha iyi olduğunu anlattı.

"KIZIMIN ELİNDEN TUTUP HASTANEDEN ÖYLE ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Yormamak için kızıyla konuşmaktan korktuğunu belirten Ateş, şöyle devam etti:

"Kızım çok şükür nefes alabiliyor. Ömer Hoca'mıza sonuna kadar güveniyoruz. Biz 5-6 yıl Asiye'nin özlemini çektik. Tedaviyle olan bir çocuktu. Annesi doğumdan sonra büyük operasyon geçirdi. Bir daha çocuğumuz olmayabilir. Asiye'miz tek çocuğumuzdu. Eşim doğumdan sonra 5 ay kadar yoğun bakımda kaldı. Kızım anne sütü hiç almadı, süt annesi var. Eski 2017'deki sitemizin müdürünün eşi Güldeniz Hanım kızımı emzirdi, süt annesi o. Eşim ameliyattan sonra bir yıl kadar kendine gelemedi."

Devlet büyüklerinin her türlü yardım elini uzattığını ifade eden Ateş, "Kızımın elinden tutup hastaneden öyle çıkmak istiyoruz. Ömer Hoca'mıza, devletimize güveniyoruz. Sağlık Bakanı'mıza güveniyoruz. Adalet Bakanımız bizi yolcu etti. Asiye'nin canı yandı, başka çocukların canı yanmasın. Bu köpekler daha önce bir site sakinin süs köpeğine de saldırdı. Site sakinlerinin hepsi şikayet etti ama site yöneticisi olunca beslemeye devam ettiler." diye konuştu.