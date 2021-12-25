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    • 25.12.2021 15:48
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    Başkan Erdoğan, pitbull saldırısında ağır yaralanan Minik Asiye için devrede: Devlet nerede dedirtmedik dedirtmeyeceğiz

    Gaziantep'te konuşan Başkan Erdoğan, pitbull saldırısında ağır yaralanan minik Asiye'yi de unutmadı. "4 yaşındaki Asiye yavrumuzu pitbullar parçalama noktasına getirdi. Asiye yavrumuzu dün gece buradan çok değerli kardeşim Ömer Özkan kardeşimin hastanesine, Akdeniz Üniversitesi'ne naklettik. Bu köpekler parası bol olanların köpekleri. O yavru orada paramparça oluyor, acaba babasını nasıl aldatırız onun gayreti içindeler. Ama bunun bedelini ödeyecekler." diyen Başkan Erdoğan, "Babasını da çalıştığı o yerden alıp, çok daha iye çalışabileceği bir yere yönlendireceğiz. Vatandaşımıza bu devlet nerede dedirtmedik dedirtmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

    Başkan Erdoğan, pitbull saldırısında ağır yaralanan Minik Asiye için devrede: Devlet nerede dedirtmedik dedirtmeyeceğiz

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı ile kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılında hizmete girecek tesislerin açılışı için kente geldi.

    İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, pitbull saldırısında yaralanan minik Asiye için şunları söyledi:

    "4 yaşındaki Asiye yavrumuzu pitbulllar parçalama noktasına getirdi. Asiye yavrumuzu dün gece buradan çok değerli kardeşim Ömer Özkan kardeşimin hastanesine, Akdeniz Üniversitesi'ne naklettik. Bu köpekler parası bol olanların köpekleri. O yavru orada paramparça oluyor, acaba babasını nasıl aldatırız onun gayreti içindeler. Ama bunun bedelini ödeyecekler.

    Babasını da çalıştığı o yerden alıp, çok daha iye çalışabileceği bir yere yönlendireceğiz. Vatandaşımıza bu devlet nerede dedirtmedik dedirtmeyeceğiz.

    İş dünyamız ve ekonomimiz için çok önemli bir uygulamayı devreye aldık. Belirsizliğin hüküm sürdüğü o günlerde sadece Antep'te 15 milyara mal olan 300 yatırım gerçekleştirdik. Dolaylı olarak 100 bin insanımıza istihdam sağladık. Otoyolları, enerji tesislerini hayata geçirdik."

        DEVLET ASİYE İÇİN DEVREDE
        Gaziantep'te, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş, kızının devletin gücüyle hayatta kaldığını belirterek "Asiye'nin canı yandı başka çocukların canı yanmasın." dedi.

        Ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye'nin tedavisine, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde devam ediliyor.

        Türkiye'nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, hastaneye gelerek hem çocuğu gördü hem de ailesiyle görüşme gerçekleştirdi. Minik Asiye'ye hafta içinde bazı operasyonların yanı sıra doku nakli yapılması planlanıyor.

        Eşi Zeynep ile evlatları Asiye için hastaneden ayrılmayan Hüseyin Ateş, devletin tüm imkanlarını kızı için seferber ettiğini söyledi.

        Kızının sağlığının önemine işaret eden Ateş şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca başta olmak üzere tüm valimiz, kaymakamımız, başkanlarımız bizim için seferber oldular. Hepsi elinden gelenin fazlasını yaptı. Devletimize milletimize Allah zeval vermesin. Bizim için özel uçak tuttular. Benim kızım devletimizin gücüyle yaşıyor. Devletimiz olmasaydı şu an yaşamayabilirdi. Hepsinden Allah razı olsun. Kızımın sağlığı çok önemli. Devletimiz şefkat elini üzerimize atınca çocuğumuz hayatta kaldı."

        Prof. Dr. Ömer Özkan ile de görüştüklerini anlatan Ateş, kızının birkaç seans operasyon geçireceğini, durumunun ilk güne göre daha iyi olduğunu anlattı.

        "KIZIMIN ELİNDEN TUTUP HASTANEDEN ÖYLE ÇIKMAK İSTİYORUZ"
        Yormamak için kızıyla konuşmaktan korktuğunu belirten Ateş, şöyle devam etti:

        "Kızım çok şükür nefes alabiliyor. Ömer Hoca'mıza sonuna kadar güveniyoruz. Biz 5-6 yıl Asiye'nin özlemini çektik. Tedaviyle olan bir çocuktu. Annesi doğumdan sonra büyük operasyon geçirdi. Bir daha çocuğumuz olmayabilir. Asiye'miz tek çocuğumuzdu. Eşim doğumdan sonra 5 ay kadar yoğun bakımda kaldı. Kızım anne sütü hiç almadı, süt annesi var. Eski 2017'deki sitemizin müdürünün eşi Güldeniz Hanım kızımı emzirdi, süt annesi o. Eşim ameliyattan sonra bir yıl kadar kendine gelemedi."

        Devlet büyüklerinin her türlü yardım elini uzattığını ifade eden Ateş, "Kızımın elinden tutup hastaneden öyle çıkmak istiyoruz. Ömer Hoca'mıza, devletimize güveniyoruz. Sağlık Bakanı'mıza güveniyoruz. Adalet Bakanımız bizi yolcu etti. Asiye'nin canı yandı, başka çocukların canı yanmasın. Bu köpekler daha önce bir site sakinin süs köpeğine de saldırdı. Site sakinlerinin hepsi şikayet etti ama site yöneticisi olunca beslemeye devam ettiler." diye konuştu.

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