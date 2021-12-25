Başkan Erdoğan, pitbull saldırısında ağır yaralanan Minik Asiye için devrede: Devlet nerede dedirtmedik dedirtmeyeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı ile kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılında hizmete girecek tesislerin açılışı için kente geldi.
İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, pitbull saldırısında yaralanan minik Asiye için şunları söyledi:
"4 yaşındaki Asiye yavrumuzu pitbulllar parçalama noktasına getirdi. Asiye yavrumuzu dün gece buradan çok değerli kardeşim Ömer Özkan kardeşimin hastanesine, Akdeniz Üniversitesi'ne naklettik. Bu köpekler parası bol olanların köpekleri. O yavru orada paramparça oluyor, acaba babasını nasıl aldatırız onun gayreti içindeler. Ama bunun bedelini ödeyecekler.
Babasını da çalıştığı o yerden alıp, çok daha iye çalışabileceği bir yere yönlendireceğiz. Vatandaşımıza bu devlet nerede dedirtmedik dedirtmeyeceğiz.
İş dünyamız ve ekonomimiz için çok önemli bir uygulamayı devreye aldık. Belirsizliğin hüküm sürdüğü o günlerde sadece Antep'te 15 milyara mal olan 300 yatırım gerçekleştirdik. Dolaylı olarak 100 bin insanımıza istihdam sağladık. Otoyolları, enerji tesislerini hayata geçirdik."