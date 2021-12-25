Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Panorama 25 Aralık Kahramanlık Müzesi, Şehitkamil Vadi Park, AB-Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü, Gaziantep Havalimanı yeni terminal binası ile yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Biz Suriyeli kardeşlerimizi gönderecek yer aramayız. Kapılarımızı bugün de açarız, yarın da açarız. Ülkemizde 5 milyona yakın Suriyeli kardeşimiz var. Bay Kemal bundan rahatsız.KILIÇDAROĞLU'NA ELEKTRİK TEPKİSİ
Elektriği bedava verecekmiş. Be hey cahil elektriği bedava hakkına belediye başkanı sahip mi? Elektriği veren biziz, biz. Be hey cahil. Zaten hayatınız yalan. Seçimlerden önce suyu bedava vereceğiz dediniz. Neyi bedava verdiniz? Hiçbirisini.
YAPILAN YATIRIMLAR
Anadolu aslanları tabiri bu şehirden çıkmıştır. Sizler gayretiniz ve başarınızla bölgenin kaderini değiştirdiniz. Gaziantep her yerde örnek gösterdiğimiz şehrimizdir, gururumuzdur.
Geçen yıl Gaziantep'te 300 fabrika açtık. Bay Kemal icraat, icraat, laf değil. Bir tanesi fabrikaları saymaya geldi. Baktı fazlası çıkacak saymayı bıraktı. Bay Kemal lutfeder gelirsen yerini sana gösterirler.
Bizimle uğraşmaktan dünyayı kendilerine zehir edecekler.