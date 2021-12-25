Değerli kardeşlerim, yatırım bedeli 5 milyar 92 milyon lira olan yüzlerce eser ve hizmetin resmi açılışını gerçekleştireceğiz. Bu yatırımlarla birlikte özel derslik sayımız 24 bini geçmiştir. 2002'de toplam derslik sayısı 6 bini bile bulmuyordu. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini anlatmak için bu örnek bile yeterlidir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yurtları var diye pankart açmışlar. Vah zavallılar.

Bugün hizmete açacağımız en önemli yapım ise Gaziantep Havalimanı Yeni Terminal Binasıdır.

Büyükşehir belediyelerimiz tam 9 tane yüzme havuzu inşa etti. Prof. Dr. Alaaddin Yavaşca Eğitim ve Sanat merkezi şehrimize kazandırıldı. İstanbul'a kazandırdığımız AKM'de de merhum Yavaşca için bir müze açıldı.