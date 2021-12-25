Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te işçilerle buluştu: Eleman arıyorum, bulamıyorum deniliyor

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te işçilerle bir araya geldiği yemekte açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın konuşması şöyle:
Gaziantep ziyaretim vesilesiyle ülkemizin önde gelen üretim merkezlerinden OSB'mizde sizlerle bu muhabbet sofrasında bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Türkiye'yi yatırımla, istihdamla, cari fazlayla, ihracatla büyütme hedefimizin ete kemiğe büründüğü yer işte burasıdır. Tarihin, medeniyetin, kültürün şehri Gaziantep aynı zamanda üretimin ve emeğin şehri olarak da örnek gösterilen bir ilimiz haline gelmiştir.
"İŞ ARAYANA EKMEK VAR AMA YAN GELİP YATARSAN O YOK"
Yan gelip yatarak para kazanmak istiyorlar. İş arayana, aş arayana ekmek var ama yan gelip yatarak para istersen o yok. Ülkemizi kendi kısır dünyalarından ibaret sananları şu OSB'de gezdirmek lazım. Türkiye yerinde duramıyor, sıçrıyor, gidiyor. Ana muhalefetin, yavru muhalefetin hiçbiri Türkiye'de ne olup bittiğinin farkında değiller. Sadece Gaziantep 12 milyar dolar ihracat yapar hale geldi. Çalışan, üreten, ihracatta damardan giren bir ülkeyiz. Burada büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak izlerini görerek belki ufuklarını genişletirler. Gaziantep'in ayda 1 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak üzere olduğunu görüyorum. Sadece içinde bulunduğumuz şu fabrikanın sahibi olan firmamız ayda 7 bin 500 tonluk üretim kapasitesine ulaşmıştır. Önümüzdeki yıl yapılacak 25 milyon dolarlık ilave makine yatırımıyla fabrikamızın halen 900 olan çalışan sayısı 1500'e çıkacaktır. Bu yılı 1 milyar 240 milyonluk ciro ve 40 milyon dolarlık ihracatla kapatmak üzere olan Erdem Soft, bu firmamızı tebrik ediyorum. OSB'mizde aynı azim, heyecan ve gayretle çalışan 1140 fabrikamızın sahibi olan müteşebbislerimizi, emekleriyle oraları ayakta tutan işçilerimizi kutluyorum.
"BAKTIĞIMIZ TEK YER MİLLETİMİZİN NE İSTEDİĞİ"