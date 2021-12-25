Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te işçilerle buluştu: Eleman arıyorum, bulamıyorum deniliyor

Gaziantep ziyaretim vesilesiyle ülkemizin önde gelen üretim merkezlerinden OSB'mizde sizlerle bu muhabbet sofrasında bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Türkiye'yi yatırımla, istihdamla, cari fazlayla, ihracatla büyütme hedefimizin ete kemiğe büründüğü yer işte burasıdır. Tarihin, medeniyetin, kültürün şehri Gaziantep aynı zamanda üretimin ve emeğin şehri olarak da örnek gösterilen bir ilimiz haline gelmiştir.





"İŞ ARAYANA EKMEK VAR AMA YAN GELİP YATARSAN O YOK"