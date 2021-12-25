Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan belediyelere 'sahipsiz hayvan' çağrısı: Adımları süratle atın





Başkan Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Gaziantep'teki pitbull saldırısı ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Gaziantep'te bir köpeğin saldırısı sonucu ağır şekilde yaralanan Asiye kızımızı dün gece ambulans uçakla, alanında hem ülkemizde hem de dünyada parmakla gösterilen doktorlarımızın olduğu Antalya Üniversitesi'ne naklettik. İnşallah tedavisini en ideal şekilde yapacağız.