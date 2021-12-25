Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te işçilerle yemek yedi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te bulunan bir fabrikada işçilerle akşam yemeğinde bir araya geldi. İşçilerle birlikte sıraya giren Erdoğan, dua ettikten sonra yemeğini işçilerle sohbet ederek yedi.
25.12.2021 20:17
- Son Güncelleme: 25.12.2021 20:36
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Erdemsoft Tekstil Fabrikası'nda işçilerle bir araya geldi.
Burada işçilere hitaben bir konuşma yapan Erdoğan, "Türkiye yerinde duramıyor sıçrıyor. Ana muhalefet, yavru muhalefetin liderinin ne olduğundan haberi yok. Umarım buralarda büyük ve güçlü Türkiye'nin izlerini görüp vizyonlarını geliştirirler. Sadece Gaziantep 12 milyar dolar ihracat yapan duruma girdi. Üretime, ihracata damardan giren bir ülkeyiz" dedi.