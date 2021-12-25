Vav TV İzle
Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te işçilerle yemek yedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te işçilerle yemek yedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te bulunan bir fabrikada işçilerle akşam yemeğinde bir araya geldi. İşçilerle birlikte sıraya giren Erdoğan, dua ettikten sonra yemeğini işçilerle sohbet ederek yedi.

25.12.2021 20:17 - Son Güncelleme: 25.12.2021 20:36
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep’te işçilerle yemek yedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Erdemsoft Tekstil Fabrikası'nda işçilerle bir araya geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep’te işçilerle yemek yedi

Burada işçilere hitaben bir konuşma yapan Erdoğan, "Türkiye yerinde duramıyor sıçrıyor. Ana muhalefet, yavru muhalefetin liderinin ne olduğundan haberi yok. Umarım buralarda büyük ve güçlü Türkiye'nin izlerini görüp vizyonlarını geliştirirler. Sadece Gaziantep 12 milyar dolar ihracat yapan duruma girdi. Üretime, ihracata damardan giren bir ülkeyiz" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep’te işçilerle yemek yedi

İŞÇİLERLE BİRLİKTE SIRAYA GİRDİ
Öte yandan Başkan Erdoğan fabrikadaki işçilerle akşam yemeği de yedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep’te işçilerle yemek yedi

Yemekhanede sıraya giren Erdoğan, dua ettikten sonra yemeğini işçilerle sohbet ederek yedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep’te işçilerle yemek yedi

İşte kare kare o anlar;

SON DAKİKA