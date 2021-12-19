Türkiye, Afrika atağına kalktı. 39 ülkenin katılımı ile İstanbul'da Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ni topladı. Sömürgeci ülkeleri şoka uğrattı.

Avrupa, kıskançlıktan çatladı. Fransız medyası da manşeti attı: Türkiye ticaret adı altında etki alanını genişletiyor. Bu bir cazibe operasyonu...

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN, LİDERLERE SESLENDİ:

Afrika'nın yüzde 6'sına Kovid-19 aşısı tatbik edilmesi yüz kızartıcıdır. 15 milyon doz aşı göndereceğiz.

ZİRVEYE KATILAN ÜLKELER

D. KONGO- RUANDA- SENEGAL- KOMORLAR BİRLİĞİ- LİBYA- CİBUTİ- NİJERYA- ORTA AFRİKA- SOMALİ- SİERRA LEONE- MORİTANYA

GİNE BİSSAU- EKVATOR GİNESİ- ETİYOPYA- NİJER- CEZAYİR- GÜNEY SUDAN- BATI AFRİKA- UGANDA- ÇAD- GANA- ANGOLA

BURUNDİ KAMERUN- KONGO- FİLDİŞİ SAHİLLERİ- GABON- LİBERYA- FAS- TUNUS- ZİMBABVE- ZAMBİYA- TANZANYA- MISIR- GÜNEY AFRİKA- MALAVİ- KENYA- BURKİNA FASO