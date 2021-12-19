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    Türkiye, Afrika atağına kalktı! 39 ülkenin katılımı ile İstanbul’da Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi’ni topladı

    Türkiye, Afrika atağına kalktı. 39 ülkenin katılımı ile İstanbul’da Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi’ni topladı. Sömürgeci ülkeleri şoka uğrattı. Avrupa, kıskançlıktan çatladı. Fransız medyası da manşeti attı: Türkiye ticaret adı altında etki alanını genişletiyor. Bu bir cazibe operasyonu...

    Cazibe operasyonu

    Türkiye, Afrika atağına kalktı. 39 ülkenin katılımı ile İstanbul'da Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ni topladı. Sömürgeci ülkeleri şoka uğrattı.

    Avrupa, kıskançlıktan çatladı. Fransız medyası da manşeti attı: Türkiye ticaret adı altında etki alanını genişletiyor. Bu bir cazibe operasyonu...

    BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN, LİDERLERE SESLENDİ:
    Afrika'nın yüzde 6'sına Kovid-19 aşısı tatbik edilmesi yüz kızartıcıdır. 15 milyon doz aşı göndereceğiz.

    ZİRVEYE KATILAN ÜLKELER
    D. KONGO- RUANDA- SENEGAL- KOMORLAR BİRLİĞİ- LİBYA- CİBUTİ- NİJERYA- ORTA AFRİKA- SOMALİ- SİERRA LEONE- MORİTANYA
    GİNE BİSSAU- EKVATOR GİNESİ- ETİYOPYA- NİJER- CEZAYİR- GÜNEY SUDAN- BATI AFRİKA- UGANDA- ÇAD- GANA- ANGOLA
    BURUNDİ KAMERUN- KONGO- FİLDİŞİ SAHİLLERİ- GABON- LİBERYA- FAS- TUNUS- ZİMBABVE- ZAMBİYA- TANZANYA- MISIR- GÜNEY AFRİKA- MALAVİ- KENYA- BURKİNA FASO

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    Haberler Güncel Türkiye, Afrika atağına kalktı! 39 ülkenin katılımı ile İstanbul’da Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi’ni topladı
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