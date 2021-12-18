Başkan Erdoğan’ın Afrika liderleriyle görüşmesi Fransa’da gündem oldu

Başkan Erdoğan: 15 milyon doz aşıyı Afrikalı kardeşlerimizle paylaşmayı planlıyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin açılış oturumunda konuştu.

Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Afrika ve Afrika halklarına asla sırtını dönmediğinin altını çizerek, 'Kovid-19 aşısına erişimde yaşanan küresel adaletsizliğin ve Afrika'nın mağduriyetinin farkındayız. Afrika nüfusunun yalnızca yüzde 6'sına Kovid-19 aşısı tatbik edilebilmesi insanlık adına yüz kızartıcıdır. Önümüzdeki dönemde 15 milyon doz aşıyı paylaşmayı planlıyoruz.' diye konuştu.

"ERDOĞAN, AFRİKALI LİDERLERİN KALBİNİ KAZANDI"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yıllarda Afrikalı liderlerin kalbini kazandı." ifadesi kullanılan haberde, "Batılı yaklaşımı reddetmeyi ve kıtayı ayrımcılık yapmadan kucaklamayı düzenli olarak dile getiriyor. Hedefe ulaşan bir konuşma." ayrıntısına yer verildi.