Başkan Erdoğan’ın Afrika liderleriyle görüşmesi Fransa’da gündem oldu

İstanbul'un 3'üncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne ev sahipliği yapması dünyanın gündeminde. Fransız basınında yer alan haberlerde, zirveye geniş yer ayrıldı. Le Monde, toplantının Afrika'da Türk atılımını vurguladığını yazdı. Haberde, kıta liderlerinin katıldığı zirvede, Ankara'nın son yıllarda oluşturduğu ekonomik, güvenlik ve kültür alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesinin tartışıldığı belirtildi.
Etkinliğin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirildiği kaydedildi. Kıtayla ticaretin 2003 yılından 2020 yılına kadar olan süreçte beş kat artarak 25.3 milyar dolar seviyesine yükseldiğinin altı çizildi.
Ankara'nın Afrika'nın 43 ülkesinde büyükelçiliğinin bulunduğu, Türk Hava Yolları'nın kıtadaki 61 şehre uçuş gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı.