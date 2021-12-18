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    • 18.12.2021 15:50
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    Türkiye-Afrika Zirvesi sonrası Başkan Erdoğan ve Afrika liderlerinden önemli açıklamalar

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Afrika liderleri 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi sonrası açıklamalarda bulunuyor.

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Afrika liderleri 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi sonrası açıklamalarda bulunuyor.

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    LİDERLER, ÇALIŞMA YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ
    3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne katılan liderler, "Yatırımlar" temalı çalışma yemeğinde bir araya geldi.

    "Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık" temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirvenin açılışı ve kapalı oturumu gerçekleştirildi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve zirveye katılan diğer liderler, daha sonra çalışma yemeğinde bir araya geldi.

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