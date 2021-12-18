Afrika Türkiye'ye güveniyor! Başkan Erdoğan 8 ülke lideriyle görüştü

KAZAN-KAZAN İLKESİ

Zirvede Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılışında konuşan Afrika Birliği Dönem Başkanı Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Başbakan Yardımcısı Pen'apala ise 16 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra 26'sı dışişleri bakanı olmak üzere 102 Afrikalı bakanın zirveye katılımına işaret ederek "Bu yüksek katılım Afrika'nın Türkiye'ye güvendiğinin göstergesidir. Afrika'nın Türk halkına güvendiğinin göstergesidir. Afrika'nın da Türkiye ile iş birliğinden faydalandığının göstergesidir" dedi.

Pen'apala, yarın sona erecek zirvenin çok verimli geçeceğine ve alınacak tüm kararların kazan-kazan ilkesine dayanacağına inandıklarını sözlerine ekledi.