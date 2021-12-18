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    • 18.12.2021 09:33
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    • 18.12.2021 09:33
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    Afrika Türkiye'ye güveniyor! Başkan Erdoğan 8 ülke lideriyle görüştü

    İstanbul’da gerçekleşen Afrika zirvesine 16 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra 26’sı dışişleri bakanı olmak üzere 102 Afrikalı bakan katıldı. Başkan Erdoğan 8 ülke liderini kabul etti. Zirvede konuşan Afrika Birliği Dönem Başkanı Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Başbakan Yardımcısı Pen’apala “Bu yüksek katılım Afrika’nın Türk halkına güvendiğinin göstergesidir” dedi.

    Afrika’nın Türkiye’ye güveniyor! Başkan Erdoğan 8 ülke lideriyle görüştü

    Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin ikinci günü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde mevkidaşlarını kabulleri ile devam etti.

    Başkan Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el Menfi, Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh Ghazouani, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ve Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh ile ayrı ayrı görüştü.

    Görüşmelerine cuma namazı için ara veren Erdoğan, Beşiktaş'ta bulunan Yıldız Hamidiye Camisi'ne geçti. Erdoğan'a, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Azali Assoumani, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat eşlik etti. Erdoğan ayrıca Dolmabahçe Sarayı'nda "3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi"ne katılan devlet ve hükümet başkanları onuruna verilecek akşam yemeğine katıldı.

        TÜRK YATIRIMCISI KALICI İZLER BIRAKIYOR

        Çavuşoğlu, zirvede yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Afrika ülkesine 50 ziyaretle Afrika'yı en fazla ziyaret eden liderlerden olduğunu belirtti. Türk Hava Yollarının (THY) Türkiye ile Afrika arasında dostluk köprüsü olmakla kalmadığını, Afrika'yı dünyaya bağladığını söyleyen Çavuşoğlu, "Türk yatırımcısı Afrika'nın her yerinde kalıcı izler bırakıyor" dedi.

        KAZAN-KAZAN İLKESİ

        Zirvede Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılışında konuşan Afrika Birliği Dönem Başkanı Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Başbakan Yardımcısı Pen'apala ise 16 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra 26'sı dışişleri bakanı olmak üzere 102 Afrikalı bakanın zirveye katılımına işaret ederek "Bu yüksek katılım Afrika'nın Türkiye'ye güvendiğinin göstergesidir. Afrika'nın Türk halkına güvendiğinin göstergesidir. Afrika'nın da Türkiye ile iş birliğinden faydalandığının göstergesidir" dedi.

        Pen'apala, yarın sona erecek zirvenin çok verimli geçeceğine ve alınacak tüm kararların kazan-kazan ilkesine dayanacağına inandıklarını sözlerine ekledi.
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