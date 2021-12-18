Afrika Türkiye'ye güveniyor! Başkan Erdoğan 8 ülke lideriyle görüştü

Başkan Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el Menfi, Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh Ghazouani, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ve Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh ile ayrı ayrı görüştü.
Görüşmelerine cuma namazı için ara veren Erdoğan, Beşiktaş'ta bulunan Yıldız Hamidiye Camisi'ne geçti. Erdoğan'a, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Azali Assoumani, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat eşlik etti. Erdoğan ayrıca Dolmabahçe Sarayı'nda "3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi"ne katılan devlet ve hükümet başkanları onuruna verilecek akşam yemeğine katıldı.