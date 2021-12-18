İstanbul Kongre Merkezi'nde "Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık" temasıyla düzenlenen zirvenin üçüncü günü resmi karşılama töreni ve aile fotoğrafı çekimi ardından açılış oturumuyla başlayacak.
Başkan Erdoğan, öğleden sonra Afrika Birliği Dönem Başkanı Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı ortak basın toplantısı düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Beşiktaş'ta bulunan Mabeyn Köşkü'nde Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ve Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissocoi ile ayrı ayrı görüşecek.
- Güncel
- 18.12.2021 09:32
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- Son Güncelleme:
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- 18.12.2021 09:36
Başkan Erdoğan, İstanbul'da Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin resmi açılışını gerçekleştirecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi açılışını yapacağı Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi bugün gerçekleştirilecek. Zirvenin üçüncü günü resmi karşılama töreni ve aile fotoğrafı çekimi ardından açılış oturumuyla başlayacak.
İstanbul Kongre Merkezi'nde "Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık" temasıyla düzenlenen zirvenin üçüncü günü resmi karşılama töreni ve aile fotoğrafı çekimi ardından açılış oturumuyla başlayacak.