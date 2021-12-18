Başkan Erdoğan, İstanbul'da Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin resmi açılışını gerçekleştirecek

İstanbul Kongre Merkezi'nde "Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık" temasıyla düzenlenen zirvenin üçüncü günü resmi karşılama töreni ve aile fotoğrafı çekimi ardından açılış oturumuyla başlayacak.







Başkan Erdoğan, öğleden sonra Afrika Birliği Dönem Başkanı Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı ortak basın toplantısı düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Beşiktaş'ta bulunan Mabeyn Köşkü'nde Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ve Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissocoi ile ayrı ayrı görüşecek.

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