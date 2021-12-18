Başkan Erdoğan'dan 'Afrika' paylaşımı: Bugün yaptığımız her şey tarihe kazınır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen '3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne ilişkin paylaşımlarda bulundu.
15 ikili görüşme gerçekleştirdiğini belirten Başkan Erdoğan "DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR bayrağı altında yürüttüğümüz mücadeleyi sadece kendimiz için değil Afrikalı kardeşlerimiz için de veriyoruz. Artık birbirimizi daha yakından tanıyor, samimiyetimizi biliyor, ülkelerimiz arasında çok ciddi iş birliği potansiyelinin var olduğunu görüyoruz." dedi.
Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:
"2008'de İstanbul'da, 2014'te Malabo'da gerçekleştirdiğimiz Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin üçüncüsüne İstanbul'da ev sahipliği yaptık. 38 ülkenin katılımıyla, hamdolsun, başarılı bir şekilde tamamladığımız zirve marjında toplam 15 ikili görüşme gerçekleştirdik.
"Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık" temasıyla düzenlediğimiz Zirveyle Türkiye-Afrika ilişkilerini yeni ve daha ileri bir seviyeye taşıyoruz. Kabul ettiğimiz Bildiri ve Ortak Eylem Planı ile ilişkilerimizi derinleştirecek yol haritası üzerinde mutabık kaldık.