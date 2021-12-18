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    • 18.12.2021 21:54
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    Başkan Erdoğan'dan 'Afrika' paylaşımı: Bugün yaptığımız her şey tarihe kazınır

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen '3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Oturumu'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Erdoğan ,zirve marjında toplam 15 ikili görüşme gerçekleştirildiğini belirterek, "Bir Afrika atasözünde “Bugün yaptığımız her şey tarihe kazınır” denilmektedir… İnşallah biz de bugün yaptığımız işler ve aldığımız kararlarla Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağız." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Bugün yaptığımız her şey tarihe kazınır

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen '3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne ilişkin paylaşımlarda bulundu.

    15 ikili görüşme gerçekleştirdiğini belirten Başkan Erdoğan "DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR bayrağı altında yürüttüğümüz mücadeleyi sadece kendimiz için değil Afrikalı kardeşlerimiz için de veriyoruz. Artık birbirimizi daha yakından tanıyor, samimiyetimizi biliyor, ülkelerimiz arasında çok ciddi iş birliği potansiyelinin var olduğunu görüyoruz." dedi.

    Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:
    "2008'de İstanbul'da, 2014'te Malabo'da gerçekleştirdiğimiz Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin üçüncüsüne İstanbul'da ev sahipliği yaptık. 38 ülkenin katılımıyla, hamdolsun, başarılı bir şekilde tamamladığımız zirve marjında toplam 15 ikili görüşme gerçekleştirdik.

    "Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık" temasıyla düzenlediğimiz Zirveyle Türkiye-Afrika ilişkilerini yeni ve daha ileri bir seviyeye taşıyoruz. Kabul ettiğimiz Bildiri ve Ortak Eylem Planı ile ilişkilerimizi derinleştirecek yol haritası üzerinde mutabık kaldık.

        "BURAM BURAM ORYANTALİZM KOKAN BAKIŞ AÇILARINI DAİMA REDDETTİK"
        2005 senesini ülkemizde "Afrika Yılı" ilan ederek kıtayla ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık. İş birliğimizi "eşit ortaklık ve kazan-kazan" temelinde ilerletmeye çalıştık. Kıtaya yönelik üstenci, nobran, buram buram oryantalizm kokan bakış açılarını daima reddettik.

        2008 yılında Afrika Birliği'nin stratejik ortağı olduk. Kıtayla 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmimizi 2020 yılında 25,3 milyar doların üzerine çıkardık. 2021'in ilk 11 ayındaki ticaretimizde 30 milyar doları yakaladık. Kıta çapındaki yatırımlarımızda 6 milyar dolara ulaştık.

        2005'te 12 olan kıtadaki büyükelçilik sayımız bu yıl itibarıyla 43'e ulaştı. Ankara'da 10 Afrika ülkesinin büyükelçiliği varken bugün 37. Dünyadaki en büyük diplomatik temsilciliğimizi Somali'de açtık. Türkiye Burslarımızdan yararlanan Afrikalı öğrencilerin sayısı 14 bini aştı.

        Bugüne kadar 30 Afrika ülkesine 50 ziyaret gerçekleştirdim. Bu ziyaretlerde her türlü zorluğa rağmen yılmadan çalışan, ter döken, hayata umutla sarılan mütevekkil insanlar gördüm. Afrikalı kardeşlerimizin gayreti, mücadelesi ve azmine daima büyük bir saygı ve hayranlık duydum.

            "BUGÜN YAPTIĞIMIZ HER ŞEY TARİHE KAZINIR"
            DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR bayrağı altında yürüttüğümüz mücadeleyi sadece kendimiz için değil Afrikalı kardeşlerimiz için de veriyoruz. Artık birbirimizi daha yakından tanıyor, samimiyetimizi biliyor, ülkelerimiz arasında çok ciddi iş birliği potansiyelinin var olduğunu görüyoruz.

            Bir Afrika atasözünde "Bugün yaptığımız her şey tarihe kazınır" denilmektedir… İnşallah biz de bugün yaptığımız işler ve aldığımız kararlarla Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağız."
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