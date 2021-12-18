Başkan Erdoğan'dan 'Afrika' paylaşımı: Bugün yaptığımız her şey tarihe kazınır

"BUGÜN YAPTIĞIMIZ HER ŞEY TARİHE KAZINIR"

DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR bayrağı altında yürüttüğümüz mücadeleyi sadece kendimiz için değil Afrikalı kardeşlerimiz için de veriyoruz. Artık birbirimizi daha yakından tanıyor, samimiyetimizi biliyor, ülkelerimiz arasında çok ciddi iş birliği potansiyelinin var olduğunu görüyoruz.