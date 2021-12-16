İstanbul'da çöl sıcaklarının yaşandığı ağustos ayında karla mücadeleye onlarca milyon lira aktı! İBB'den pes dedirten ihale

Sayıştay'ın İBB'nin hesap ve işlemlerinin kanunlara uygunluğunu tespit etmek amacıyla hazırladığı 2021 raporuna sıra dışı bir olay damga vurdu. İstanbullunun adeta yanıp kavrulduğu, vatandaşların sığınacak gölge aradığı Ağustos ayında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "karla mücadele" ettiği ortaya çıktı.
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İBB'nin Sayıştay raporlarında "bulgu" olarak resmi kayıtlara geçirdiği usulsüzlük, bu kadarına da pes dedirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Şube Müdürlüğü, 01 Kasım 2019'da "Kış Şartları İle Mücadele Çalışmaları Hizmet Alımı" adıyla ihale açtı. 01 Aralık-31 Mart 2020 tarihleri arasını kapsayan hizmet için çeşitli koşullar yer aldı.
Teknik şartnamede, şu şartlar koşuldu: "63 adet kar küreme ve tuz serpme aracı, ön ve yan kar bıçaklı 20 kamyon, 193 büyük kamyon, 22 kamyonet, 15 kazıcı yükleyici, 15 loder, 5 ekskavatör, 6 greyder, 29 vinç, 4 çok maksatlı kar mücadele aracı, 147 traktör ve 582 personel."