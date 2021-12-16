CHP'li sahte doçent Zulâl Atalay Laçin’in itirafları ortaya çıktı: Diplomaları Google’dan temin ettim

"Ben Kars Kağızmanlıyım. İlkokulu Safranbolu'da tamamladım. Liseyi de Ankara'da bitirdim. 1992'de üniversite sınavlarına girdim. Daha önceki ifademde ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduğumu söylemiştim. Bu doğru değil. Anadolu Üniversitesi'nden mezun oldum. Mezuniyetten sonra 1996'da master yapmak için Manchester Üniversitesi'ne gittim. 2000 yılında Türkiye'ye döndüm. İfademde 2003-2004 yıllarında doktora çalışmalarına başladığımı söylemiştim. Bu da doğru değil.

ODTÜ'de 'Uluslararası Güvenlik ve Silahsız Yapılanma' başlığı altında doktora yapmadım. ODTÜ'den 1996'da aldığımı beyan ettiğim diplomayı kendi imkânlarımla yaptım. Ben bilgisayarı çok iyi kullanırım. Google'dan arattığınızda birçok diploma örneği çıkar. Diplomadaki imzaları oralardan temin ettim ve kendim attım. Doçentlik belgesini de aynı şekilde internetten bulduğum örneklerle kendim yaptım. Bu konuda kimseden destek de almadım. 1 Haziran 2020'de Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nın doçentlik ilanına başvurmuştum. Sunduğum dil sınavı belgesi ile gerçeği arasında fark olduğu iddia edildi. Hakkımda suç duyurusu yaptılar. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma yaptı. Sahtecilik suçundan geçirdiğim soruşturmada bana kovuşturmaya yer olmadığına dair karar tebliğ edildi."