SON DAKİKA: CHP'nin 'Beyoğlu Belediyesi çöpleri İstiklal Caddesi'ne süpürüyor' iftirası Haydar Ali Yıldız'ın paylaştığı videoyla çürüdü

Yıldız, "Yalan ve iftirayla 16 Milyon İstanbullu nasıl kandırılıyor görelim. Biz temizliği iyi biliriz; bize atılan kir 1,5 dakikada nasıl temizleniyor, sonuna kadar izleyelim. Bu hafta yayılan o kirli videonun tamamı burada; temiz olan ise işçilerimizin emeği!" ifadelerine yer verdi.