SON DAKİKA: CHP'nin 'Beyoğlu Belediyesi çöpleri İstiklal Caddesi'ne süpürüyor' iftirası Haydar Ali Yıldız'ın paylaştığı videoyla çürüdü

Beyoğlu Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. Paylaşımda, İstiklal Caddesi'ndeki temizlik çalışmalarına yer verildi ve bu bölgenin İBB sorumluluğunda olmasına rağmen kendileri tarafından temizlendiği aktarıldı.
Bahsi geçen paylaşımda, "İstiklal Caddesi'ndeki temizlik çalışmaları İBB uhdesinde olmasına rağmen ekiplerimizce caddeye çıkan sokaklarda çalışma gerçekleştiriyoruz. Suyun akış yönü caddeye doğru olduğu için caddeye gelen çöpler süpürme araçlarımızla eş zamanlı olarak temizlenmektedir." ifadelerine yer verildi.
CHP'Lİ MECLİS ÜYESİNİN ALGI OPERASYONU ANINDA ÇÖKTÜ
Bu paylaşımın altında yorum yapan CHP'li İBB Meclis Üyesi İnan Güney ise, "Beyoğlu Belediyesi ve @haydaraliyildiz İstanbul halkından özür dileyeceği yerde, trollük yapmaya ve yalan konuşmaya devam ediyorlar. İzleyin bakalım, İstiklal Caddesi'ne bıraktığınız çöpleri kim temizliyor" şeklinde bir yorum yaparak algı operasyonuna girişti.