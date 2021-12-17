Bakan Çavuşoğlu'ndan BAE ziyareti sonrası flaş açıklamalar: Körfez’e karayoluyla ticaret başlayacak!





BAE'DEN NET MESAJ

"Türkiye ile temas kanallarımız mutlaka açık kalmalıydı" dediler. İlişkileri normalleştirme konusunda ben kararlı ve istekli gördüm. Sadece normalleşme değil birçok alanda ilişkileri geliştirme iradesi var. Elbette geçmişten alınacak dersler de oldu. Mesela son 5 yılda neler kaybedildi? Diyalog olsaydı, bazı alanlarda işbirliği olsaydı, daha iyi nasıl olabilirdi? Veya olmadığı için sonuçlar ne oldu? Kaldı ki pandemi de gösterdi ki rekabet yerine işbirliği elzem. Kovid herkese tedarik zincirinde, ticarette, yatırımda kaynak çeşitlenmesini öğretti. Türkiye, Körfez'e en yakın, en güvenilir ekonomik merkez ve önemli fırsatlar sunuyor.



ANKARA MEMNUNİYETİ

Ankara'daki ziyaretin hem misafirperverlik hem de içerik bakımından çok iyi geçtiği ve bundan çok memnun kaldıklarını söylediler. Bunu Dubai Emiri de vurguladı. Cumhurbaşkanımız 14-15 Şubat 2022 tarihinde BAE'ye resmi ziyaret yapacak. Abu Dabi'nin yanı sıra, Expo kapsamında Dubai'de de olacak.