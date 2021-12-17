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    • Güncel
    • 17.12.2021 07:00
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    • 17.12.2021 07:16
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    Bakan Çavuşoğlu'ndan BAE ziyareti sonrası flaş açıklamalar: Körfez’e karayoluyla ticaret başlayacak!

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BAE temaslarına ilişkin çok özel açıkmalalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye, Körfez’e en yakın, en güvenilir ekonomik merkez ve önemli fırsatlar sunuyor. Körfez’e 6-7 günde karayoluyla ticareti sağlayacak bir anlaşmayı müzakere ediyoruz." dedi.

    Körfez’e karayoluyla ticaret başlayacak!

    Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi süreci, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Dubai ve Abi Dabi ziyaretleriyle yeni bir aşamaya taşındı. Çavuşoğlu, sırasıyla BAE Başkan Yardımcısı ve Dubai Emiri Şeyh Maktum, Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ile görüştü. Görüşmelerde BAE tarafının, iki ülke arasındaki diyalog kanallarının asla kapalı kalmaması gerektiği üzerinde durduğu ve geleceğe dair önemli mesajlar verdiği öğrenildi. Sabah'ta yer alan habere göre, Bakan Çavuşoğlu, BAE temaslarına ilişkin çok özel açıklamalarda bulundu.



    BAE'DEN NET MESAJ
    "Türkiye ile temas kanallarımız mutlaka açık kalmalıydı" dediler. İlişkileri normalleştirme konusunda ben kararlı ve istekli gördüm. Sadece normalleşme değil birçok alanda ilişkileri geliştirme iradesi var. Elbette geçmişten alınacak dersler de oldu. Mesela son 5 yılda neler kaybedildi? Diyalog olsaydı, bazı alanlarda işbirliği olsaydı, daha iyi nasıl olabilirdi? Veya olmadığı için sonuçlar ne oldu? Kaldı ki pandemi de gösterdi ki rekabet yerine işbirliği elzem. Kovid herkese tedarik zincirinde, ticarette, yatırımda kaynak çeşitlenmesini öğretti. Türkiye, Körfez'e en yakın, en güvenilir ekonomik merkez ve önemli fırsatlar sunuyor.


    ANKARA MEMNUNİYETİ
    Ankara'daki ziyaretin hem misafirperverlik hem de içerik bakımından çok iyi geçtiği ve bundan çok memnun kaldıklarını söylediler. Bunu Dubai Emiri de vurguladı. Cumhurbaşkanımız 14-15 Şubat 2022 tarihinde BAE'ye resmi ziyaret yapacak. Abu Dabi'nin yanı sıra, Expo kapsamında Dubai'de de olacak.



    KÖRFEZ SERMAYESİNE BAKIŞ
    Sermayenin dini ve rengi olmaz. BAE'nin Türkiye'ye yatırım ilgisinin eleştirilmesi anlaşılır değil. Tüm dünya kendi ülkesine yatırım çekmek için neler yapıyor neler? Türkiye'ye üçüncü ülkeden doğrudan yatırım geldiği zaman bunun kime ne zararı var? Bu savunma sanayii de olabilir, başka sektörler de... Ortaklıklar da kurulabilir. Avrupa'da birçok şirketler ortak. Sadece savunma sanayii değil, askeri alanda da işbirliği istiyorlar. Hem şirketlerin hem de devletlerin Türkiye'ye yatırım arzusunu görüyoruz. Bu ne demektir? Türkiye yatırım için güvenilir ülkedir. Türkiye önemli fırsatlar sunuyor. Geçen gün bir milletvekili bunu rencide edici olarak değerlendirdi. Oysa bu, gurur verici bir şey.

    BÜYÜK JEST
    Devlet Başkan Yardımcısı ve Dubai Emiri Şeyh Maktum, Riyad'daydı. "Mutlaka görüşmek istiyorum" dedi. Abu Dabi'ye geçmeden önce geldi ve Dubai havalimanında buluştuk. Çok olumlu bir görüşme oldu. Daha sonra helikopter hazırladılar, Abu Dabi'ye geçtik. BAE Dışişleri Bakanı da ikili görüşmeden sonra çalışma yemeğine giderken aracı kendi kullandı. Burada bir gelenek var. Önem verdikleri misafirleri, kendi kullandıkları makam aracıyla götürüyorlar.



        KARAYOLUYLA TİCARETE KOLAYLIK
        Karayolu taşımacılığı anlaşması imzalamak istiyoruz. Kendileri de teklif etti. Bizim de istediğimiz bir şeydi. Anlaşma taslağını müzakere ediyoruz. Bitirebilirsek Cumhurbaşkanımızın Şubat 2022'deki ziyareti marjında imzalamak istiyoruz. İranlılar sıcak. Onlar da ticaretten faydalanacak. Aynı şekilde Irak da. Bu bize, Türkiye sınırından Basra Körfezi'ne kadar uzanacak otoyol ve demiryolu projesinin önemini hatırlatıyor. Karayoluyla bir ürün Körfez bölgesine 6-7 günde varıyor. Ama denizyoluyla 30 gün sürüyor.

        LİBYA'DA REKABET YERİNE İŞBİRLİĞİ
        BAE ile Libya'da seçimler olur mu, olmaz mı görüş alışverişinde bulunduk. Libya başta olmak üzere uluslararası alanda birbirimize karşı olma ya da rekabet etme yerine destekleme ve işbirliği yapma konusunda mutabık kaldık. Karşılıklı blokajları kaldıracağız.

        ERMENİSTAN İLE YENİ SÜREÇ İÇİNDE AZERBAYCAN OLACAK
        Ermenistan ile karşılıklı temsilci atamasıyla (Türkiye'nin temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç) doğrudan kendileri temasa geçecek, nasıl, nerede görüşeceklerini kararlaştıracaklar. Temsilcilerin ne konuşacağını önceden belirlemek doğru olmaz ama öncelikler belirlenebilir. Sonra yol haritası üzerinde çalışılır. Azerbaycan sürecin içinde dolaylı olarak sürekli olacak. Her zaman bilgilendirilecek. Adımlar da koordineli atılır. Yani Azerbaycan'a sürpriz olmaz. Rusya da ABD de bu süreci destekliyor. Sınırın açılmasında Azerbaycan'la birlikte karar alırız. Örneğin Ermenistan'ın, Azerbaycan'la kapsamlı barış anlaşması imzalama teklifi olur. Biz de ona dahil olabiliriz. Örnek olarak söylüyorum. Böyle bir anlaşma imzalandığı zaman sınırın açılması bunun içine girebilir.



        Türkiye'de yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Ermeni toplumu da mutlaka katkı sağlar. Zaten son zamanlarda bu süreci destekleyen açıklamalar yapılması da bir katkı. Duruma ve alana göre onlardan da istifade edilmesi faydalı olur. Karşılıklı charter seferleri için başvuran havayolu firmaları var. Bu aşamada iki taraftan birer havayolu ile başlanması, gelişmelere göre sayının artırılması düşünülebilir.

        AB İLE GÜNDEM: GÖÇ, GÜVENLİK VE ENERJİ
        AB ile 3 tane yüksek düzeyli diyalog mekanizması kurduk. Göç, güvenlik ve enerji. Yani, AB ile gündemimiz her zaman mevcut.

        FİLİSTİN DAVASI PAHASINA İLİŞKİLERİN DÜZELTİLMESİNE KARŞIYIZ
        Şu anda, Netanyahu döneminde olmayan, ihtiyaç anında telefonla görüşme kanalı var. Misyonlar üzerinden biraz yoğunlaştık. Ama Filistin, Kudüs ve Haremi Şerif hassasiyetlerimiz değişmedi. Filistin davası pahasına ilişkilerin düzeltilmesine karşıyız.



        ABD İLE POZİTİF ÇÖZÜM İÇİN TEMASLAR SÜRÜYOR
        ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile NATO Zirvesi'nde Riga'da görüştük. Başkan Biden, Roma'daki G20 Zirvesi sırasında Cumhurbaşkanımıza "Aramızda sorunlar var ama ilişkileri normalleştirmek istiyorum. Bir mekanizma kuralım ve arkadaşlarımız konuları tek tek değerlendirsin. Pozitif çözüme odaklanalım. İkili ve bölgesel düzeyde neler yapabileceğimize bakalım" demişti. Hangi konulara odaklanmamız gerektiğini, sorunları nasıl çözebileceğimizi başlık başlık ABD tarafına verdik. Onlar bakıp bize görüşlerini iletecekler.


        Rusya'nın, Hindistan'a S-400 satışında Kongre'de, Hindistan'a yaptırım uygulanmaması için girişim oldu. Biz de "Demek ki siyasi irade olduğu zaman olabiliyor. Kongre'yi bahane etmeyin" dedik. Cumhurbaşkanımız CAATSA yaptırımları ve diğer konularda, yönetimin, isterse netice alabileceğini Başkan Biden'a söylemişti.

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        Haberler Güncel Bakan Çavuşoğlu'ndan BAE ziyareti sonrası flaş açıklamalar: Körfez’e karayoluyla ticaret başlayacak!
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