Bakan Çavuşoğlu'ndan BAE ziyareti sonrası flaş açıklamalar: Körfez’e karayoluyla ticaret başlayacak!

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi süreci, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Dubai ve Abi Dabi ziyaretleriyle yeni bir aşamaya taşındı. Çavuşoğlu, sırasıyla BAE Başkan Yardımcısı ve Dubai Emiri Şeyh Maktum, Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ile görüştü. Görüşmelerde BAE tarafının, iki ülke arasındaki diyalog kanallarının asla kapalı kalmaması gerektiği üzerinde durduğu ve geleceğe dair önemli mesajlar verdiği öğrenildi. Sabah'ta yer alan habere göre, Bakan Çavuşoğlu, BAE temaslarına ilişkin çok özel açıklamalarda bulundu.
BAE'DEN NET MESAJ
"Türkiye ile temas kanallarımız mutlaka açık kalmalıydı" dediler. İlişkileri normalleştirme konusunda ben kararlı ve istekli gördüm. Sadece normalleşme değil birçok alanda ilişkileri geliştirme iradesi var. Elbette geçmişten alınacak dersler de oldu. Mesela son 5 yılda neler kaybedildi? Diyalog olsaydı, bazı alanlarda işbirliği olsaydı, daha iyi nasıl olabilirdi? Veya olmadığı için sonuçlar ne oldu? Kaldı ki pandemi de gösterdi ki rekabet yerine işbirliği elzem. Kovid herkese tedarik zincirinde, ticarette, yatırımda kaynak çeşitlenmesini öğretti. Türkiye, Körfez'e en yakın, en güvenilir ekonomik merkez ve önemli fırsatlar sunuyor.
ANKARA MEMNUNİYETİ
Ankara'daki ziyaretin hem misafirperverlik hem de içerik bakımından çok iyi geçtiği ve bundan çok memnun kaldıklarını söylediler. Bunu Dubai Emiri de vurguladı. Cumhurbaşkanımız 14-15 Şubat 2022 tarihinde BAE'ye resmi ziyaret yapacak. Abu Dabi'nin yanı sıra, Expo kapsamında Dubai'de de olacak.
KÖRFEZ SERMAYESİNE BAKIŞ
Sermayenin dini ve rengi olmaz. BAE'nin Türkiye'ye yatırım ilgisinin eleştirilmesi anlaşılır değil. Tüm dünya kendi ülkesine yatırım çekmek için neler yapıyor neler? Türkiye'ye üçüncü ülkeden doğrudan yatırım geldiği zaman bunun kime ne zararı var? Bu savunma sanayii de olabilir, başka sektörler de... Ortaklıklar da kurulabilir. Avrupa'da birçok şirketler ortak. Sadece savunma sanayii değil, askeri alanda da işbirliği istiyorlar. Hem şirketlerin hem de devletlerin Türkiye'ye yatırım arzusunu görüyoruz. Bu ne demektir? Türkiye yatırım için güvenilir ülkedir. Türkiye önemli fırsatlar sunuyor. Geçen gün bir milletvekili bunu rencide edici olarak değerlendirdi. Oysa bu, gurur verici bir şey.
BÜYÜK JEST
Devlet Başkan Yardımcısı ve Dubai Emiri Şeyh Maktum, Riyad'daydı. "Mutlaka görüşmek istiyorum" dedi. Abu Dabi'ye geçmeden önce geldi ve Dubai havalimanında buluştuk. Çok olumlu bir görüşme oldu. Daha sonra helikopter hazırladılar, Abu Dabi'ye geçtik. BAE Dışişleri Bakanı da ikili görüşmeden sonra çalışma yemeğine giderken aracı kendi kullandı. Burada bir gelenek var. Önem verdikleri misafirleri, kendi kullandıkları makam aracıyla götürüyorlar.