Ankara Üniversitesi Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 335 sözleşmeli personel istihdam ediyor!





Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 70 koruma ve güvenlik görevlisi, 17 büro personeli, 59 temizlik, 70 hasta bakımı, 4 diyetisyen, 2 psikolog, 25 hemşire, 6 röntgen teknisyeni, 30 sağlık teknikeri, 7 tekniker ve 45 teknisyen olmak üzere toplam 335 sözleşmeli personel alımı yapılacak.