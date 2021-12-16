CHP'nin zalim Bolu beyi Tanju Özcan boyundan büyük işlere kalkıştı! Fındık Gen Bankası’nı da ortadan kaldırdı

Katıldığı bir programda başörtülü bir kadının kendisinden yardım istediğini aktaran Özcan, "'Benim bebeğim yok. 'Bana yardımcı olur musunuz?' dedi. Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim dedim. Meğer kadın tüp bebek tedavisi olmak istiyormuş. Tabi öyle konuya böyle girince çevredekiler gülüyor. Benim böyle çok fazla anım var" çirkince sözler sarf etti.