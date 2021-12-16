CHP'nin zalim Bolu beyi Tanju Özcan boyundan büyük işlere kalkıştı! Fındık Gen Bankası’nı da ortadan kaldırdı

Türkiye'nin yaklaşık 220 bin nüfuslu şirn kenti Bolu en karanlık dönemlerini yaşıyor. 2 buçuk yılı aşkın Bolu Belediye Başkanlığını yürüten Cumhuriyet Hallk Partisi'nin ünlü kafatasçısı Tanju Özcan topluma fitne tohumu ekerek tansiyonu yükselten adımlar atıyor.
Hizmet siyaseti yerine yalan ve ırkçılık üzerinden politik kazanç elde etmeye çalışan Özcan, şimdi de belediyenin Türk Fındığı Klonal Tohum Bahçesi bulunan arazisini satmaya yeltendi.
"VİCDANIN RAHAT MI BAŞKAN?"
AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner sosyal medya heasabından, "İçerisinde 'Türk Fındığı Klonal Tohum Bahçesi' de bulunan arazi, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından satılığa çıkarıldı. Yüzlerce yeşeren canlı fidan. Türk fındığının GEN bahçesi. 20 yıllık emek… Vicdanın rahat mı Başkan?" ifadelerini kullandı.
"TANJU ÖZCAN'DAN SATILIK, TANIDIĞA GİDER"