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    • 26.07.2021 23:06
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    Millet İttifakı’nda çatlak! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki

    CHP ve HDP’li siyasiler, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, "Yabancı uyrukluların su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacak" şeklindeki sözlerine tepki gösterdi. Özcan'a çıkışan CHP’li Mehmet Bekaroğlu, "CHP böyle nefret söylemi kokan bir girişimi asla kabul etmez" dedi. HDP'li Ziya Pir de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki göstererek "Avrupa'daki faşistlerle aynı dili asla kullanmamalı" ifadelerini kullandı. Haberin detayları...

    Millet İttifakı’nda çatlak!! CHP'li Kemal ve Tanju'ya tepki

    CHP ve HDP'li siyasiler; Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, "Yabancı uyrukluların su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacak" şeklindeki sözlerine tepki gösterdi.

    BEKAROĞLU: CHP BÖYLE NEFRET SÖYLEMİ KOKAN BİR GİRİŞİMİ ASLA KABUL ETMEZ

    CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Tanju Özcan'ı eleştirdi ve "Bu düşünce anayasaya aykırı olduğu gibi vicdan ve insanlıkla bağdaşmaz. CHP, sosyal demokrat bir partidir, programında yabancı düşmanlığı yoktur, böyle nefret söylemi kokan bir girişimi asla kabul etmez" ifadelerini kullandı.

    PİR: BUNLAR AVRUPA'LI FAŞİSTLERİ ÇOKTAN GEÇTİ!

    HDP Diyarbakır Eski Milletvekili Ziya Pir de, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, Bolu'da yaşayan yabancı uyruklulardan su ve katı atık vergisinin 10 kat fazla alınabilmesi için konuyu meclise taşıyacağını açıklamasına tepki gösterdi ve "Buyrun... Bunlar Avrupa'lı faşistleri çoktan geçti!" dedi.

    "SOSYAL DEMOKRATLIK İDDİASINDA BULUNANLAR AVRUPA'DAKİ FAŞİSTLERLE AYNI DİLİ ASLA KULLANMAMALI"

        Ziya Pir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yeni göçmen dalgalarını misafir etmemiz için Avrupa'nın 'İkinci Rüşvet Paketi' hazırlığı içinde olduğunu duyuyoruz. Bir daha asla!" ifadelerini de eleştirdi. Ziya Pir, Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Göçmenler için kullanılan framing'e bakar mısınız! 'Dalgalar', 'sel', 'çocuklarınız refah yüzü görmeyecek'... Elbette göç konusunda çözüm yolları aranmalı, iktidar eleştirilmeli. Fakat sosyal demokratlık iddiasında bulunanlar Avrupa'daki faşistlerle aynı dili asla kullanmamalı" dedi.

        HDP'DEN CHP'YE KUTUPLAŞTIRICI DİL TEPKİSİ | TANJU İLE KAVGA

        HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, Tanju Özcan'a tepki göstererek, "Su, bırakın insanı, her canlı için haktır. Bir yerel yönetici nasıl böyle konuşabilir? Utanç verici. Mülteciye nefret söyleminiz, dışlamanız, ayrımcılık yapmanız kolay. Hiç savaş tezkerelerine, iktidarın IŞİD'le, Taliban'la iş tutmasına sözünüz oldu mu?" dedi.

        Özcan da Kemalbay'a "Ağababalarına sor, beni iyi tanırlar…" diye cevap verdi.

        Bu cevabın üzerine Kemalbay da Tanju Özcan'a tepki göstererek, "Türkiye halklarının bu zor günlerde eşitlik, adalet ve kardeşlikten beslenen siyasi anlayışa ve diline ihtiyacı var. Bu eril, kutuplaştırıcı ve hakikatten uzak dili tanıyacak ve mahkum edecek olan da toplum olacaktır." ifadelerini kullandı.

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