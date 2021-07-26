Millet İttifakı’nda çatlak! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki

Ziya Pir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yeni göçmen dalgalarını misafir etmemiz için Avrupa'nın 'İkinci Rüşvet Paketi' hazırlığı içinde olduğunu duyuyoruz. Bir daha asla!" ifadelerini de eleştirdi. Ziya Pir, Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Göçmenler için kullanılan framing'e bakar mısınız! 'Dalgalar', 'sel', 'çocuklarınız refah yüzü görmeyecek'... Elbette göç konusunda çözüm yolları aranmalı, iktidar eleştirilmeli. Fakat sosyal demokratlık iddiasında bulunanlar Avrupa'daki faşistlerle aynı dili asla kullanmamalı" dedi.

HDP'DEN CHP'YE KUTUPLAŞTIRICI DİL TEPKİSİ | TANJU İLE KAVGA

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, Tanju Özcan'a tepki göstererek, "Su, bırakın insanı, her canlı için haktır. Bir yerel yönetici nasıl böyle konuşabilir? Utanç verici. Mülteciye nefret söyleminiz, dışlamanız, ayrımcılık yapmanız kolay. Hiç savaş tezkerelerine, iktidarın IŞİD'le, Taliban'la iş tutmasına sözünüz oldu mu?" dedi.

Özcan da Kemalbay'a "Ağababalarına sor, beni iyi tanırlar…" diye cevap verdi.