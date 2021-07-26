Millet İttifakı’nda çatlak! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki

CHP ve HDP'li siyasiler; Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, "Yabancı uyrukluların su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacak" şeklindeki sözlerine tepki gösterdi.
BEKAROĞLU: CHP BÖYLE NEFRET SÖYLEMİ KOKAN BİR GİRİŞİMİ ASLA KABUL ETMEZ
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Tanju Özcan'ı eleştirdi ve "Bu düşünce anayasaya aykırı olduğu gibi vicdan ve insanlıkla bağdaşmaz. CHP, sosyal demokrat bir partidir, programında yabancı düşmanlığı yoktur, böyle nefret söylemi kokan bir girişimi asla kabul etmez" ifadelerini kullandı.
PİR: BUNLAR AVRUPA'LI FAŞİSTLERİ ÇOKTAN GEÇTİ!
HDP Diyarbakır Eski Milletvekili Ziya Pir de, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, Bolu'da yaşayan yabancı uyruklulardan su ve katı atık vergisinin 10 kat fazla alınabilmesi için konuyu meclise taşıyacağını açıklamasına tepki gösterdi ve "Buyrun... Bunlar Avrupa'lı faşistleri çoktan geçti!" dedi.
"SOSYAL DEMOKRATLIK İDDİASINDA BULUNANLAR AVRUPA'DAKİ FAŞİSTLERLE AYNI DİLİ ASLA KULLANMAMALI"