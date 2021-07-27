Yerli burjuva Arzu Sabancı'dan mülteci düşmanlığını körükleyen sözler!

Son zamanlarda muhalefet ve yandaşı bazı medya kuruluşları mülteciler üzerinden siyaseti kaşımaya ve vatandaşları kışkırtmaya çalışıyor.
Suriye'deki iç savaş nedeniyle bombalardan kaçan yaklaşık 5 milyon mülteci Türkiye'ye sığındı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Hepsini geri göndereceğiz" sözleriyle başlayan ırkçı yangın, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Suriyelilere ekmek yardımını kesip suyu da 10 kat fiyatla satacağını açıklamasıyla körüklendi.
MAZLUMLARA KUCAK AÇMAYA "SESSİZ İŞGAL" DEDİ
Suriyelilere yönelik bir açıklama da Arzu Sabancı'dan geldi.
Instagram hesabından bir paylaşım yapan Arzu Sabancı, Suriyelilerin Türkiye'de bulunmasını 'sessiz işgal' olarak tanımladı.
"BAYRAMLAŞMAYA ÜLKESİNE GİDENİN..."
Sabancı, paylaşımına, "Bayramlaşmaya ülkesine gidenin can güvenliği var demektir. O zaman orada kalmalı." notunu da düştü.