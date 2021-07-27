Yerli burjuva Arzu Sabancı'dan mülteci düşmanlığını körükleyen sözler!





TANJU ÖZCAN'IN AÇIKLAMALARI

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların şehirden ayrılmaları için su ve katık vergilerine 10 kat zam yapılması için belediye meclisine önerge vereceğini açıkladı.





Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan yabancı uyruklularla ilgili basın açıklaması yaptı. Daha önce yabancı uyruklu kişilere yapılan yardımları kesen ve işyeri açma ruhsatı vermeyen Özcan, Ağustos ayında yapılacak belediye meclis toplantısında yabancı uyruklu kişilerin su ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapılmasını gündeme getireceğini söyledi.



"BAŞIMIZA BELA OLACAKLAR"

Suriye'de halkına baskı uygulayan Esad rejiminden kaçarak Türkiye'ye sığınan mültecileri birçok kez hedef alan Kılıçdaroğlu "Suriyeliler başımıza bela olacak" demişti.