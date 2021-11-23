CHP'li Bolu Belediyesi'nde yabancılara su dolarla, nikah 100 bin lira! İşte ırkçı karara evet diyenlerin listesi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tepki geçen kararlar almaya devam ediyor. Bolu Belediyesi Meclisi'nde bütçe görüşmelerinde, yabancıların yabancılarla evlenmesi halinde ödeyecekleri nikah ücreti 100 bin lira, suyun metreküpü ise yabancılar için 2,5 dolar olarak belirlendi. İlgili karara millet ittifakından 15 meclis üyesi evet derken 2 üye ise çekimser oy kullandı. Cumhur İttifakı üyeleri ise ret oyu kullandı. Alınan karara her kesimden tepki yağdı. İşte o skandal karara evet diyenlerin listesi...
23.11.2021 14:27
- Son Güncelleme: 23.11.2021 14:42