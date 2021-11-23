Vav TV İzle
Haberler Güncel CHP'li Bolu Belediyesi'nde yabancılara su dolarla, nikah 100 bin lira! İşte ırkçı karara evet diyenlerin listesi

CHP'li Bolu Belediyesi'nde yabancılara su dolarla, nikah 100 bin lira! İşte ırkçı karara evet diyenlerin listesi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tepki geçen kararlar almaya devam ediyor. Bolu Belediyesi Meclisi'nde bütçe görüşmelerinde, yabancıların yabancılarla evlenmesi halinde ödeyecekleri nikah ücreti 100 bin lira, suyun metreküpü ise yabancılar için 2,5 dolar olarak belirlendi. İlgili karara millet ittifakından 15 meclis üyesi evet derken 2 üye ise çekimser oy kullandı. Cumhur İttifakı üyeleri ise ret oyu kullandı. Alınan karara her kesimden tepki yağdı. İşte o skandal karara evet diyenlerin listesi...

23.11.2021 14:27 - Son Güncelleme: 23.11.2021 14:42
CHP’li Bolu Belediyesi’nde yabancılara su dolarla, nikah 100 bin lira! İşte ırkçı karara evet diyenlerin listesi

Bolu Belediye Meclisi Kasım ayı 2'ci oturumu Bolu Belediye Meclisi salonunda gerçekleştirildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
CHP’li Bolu Belediyesi’nde yabancılara su dolarla, nikah 100 bin lira! İşte ırkçı karara evet diyenlerin listesi

YABANCILARA NİKAH 100 BİN LİRA SU DOLARLA
Bolu Belediyesi Meclisi'nde bütçe görüşmelerinde, yabancıların yabancılarla evlenmesi halinde ödeyecekleri nikah ücreti 100 bin lira, suyun metreküpü ise yabancılar için 2,5 dolar olarak belirlendi.

CHP’li Bolu Belediyesi’nde yabancılara su dolarla, nikah 100 bin lira! İşte ırkçı karara evet diyenlerin listesi


Oylamada AK Partili ve MHP'li meclis üyeleri ret oyu verirken, 2 CHP'li meclis üyesi çekimser oy verdi. Diğer CHP'li ve İYİ Partili meclis üyeleri ise karara kabul oyu verdi. Karar mecliste oy çokluğuyla kabul edildi.

CHP’li Bolu Belediyesi’nde yabancılara su dolarla, nikah 100 bin lira! İşte ırkçı karara evet diyenlerin listesi

Sabah'ta yer alan habere görei İYİ Partili Mansur Şen ise kararın alındığı gün mecliste olmadığı öğrenildi. Alınan karara her kesimden tepki yağdı.

İşte o skandal karara evet diyenlerin listesi...

CHP’li Bolu Belediyesi’nde yabancılara su dolarla, nikah 100 bin lira! İşte ırkçı karara evet diyenlerin listesi

EVET DİYENLER
1-Asuman Şentürk Tekin – CHP

SON DAKİKA