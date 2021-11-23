CHP’li Bolu Belediyesi’nde yabancılara su dolarla, nikah 100 bin lira! İşte ırkçı karara evet diyenlerin listesi

YABANCILARA NİKAH 100 BİN LİRA SU DOLARLA

Bolu Belediyesi Meclisi'nde bütçe görüşmelerinde, yabancıların yabancılarla evlenmesi halinde ödeyecekleri nikah ücreti 100 bin lira, suyun metreküpü ise yabancılar için 2,5 dolar olarak belirlendi.

