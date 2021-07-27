AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın’dan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan''ın mültecileri hedef alan açıklamalarına tepki!

FAŞİST VE IRKÇI SÖYLEMLER

Arzu Aydın, şunları söyledi:

"Köroğlu'nun diyarı, Tabiatın Kalbi Bolu'muzu faşist ve ırkçı söylemleriyle gündeme getiren Bolu Belediye Başkanı'nı şiddetle kınıyorum. Uluslararası anlaşmalara, anayasayamıza ve mevzuata aykırı bu ayrıştırıcı söylemleri en başta bir anne olarak kabul etmemiz mümkün değildir."

"DİKTATÖRCE BİR TUTUM"

"Suriye'de iç savaşın başladığı günden bu yana en az 29 bin çocuk yetim veya öksüz kalmışken, bir tas çorbaya, bir yudum suya muhtaç etmek faşizminde ötesindedir. Üstelik karar organının Belediye Meclisi olduğu bir yönetimde kendince açıklamalarda bulunmak diktatörce bir tutumdur."