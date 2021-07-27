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    • 27.07.2021 18:48
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    AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın’dan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan''ın mültecileri hedef alan açıklamalarına tepki!

    CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanhu Özcan'ın mültecilere hedef alan açıklamalarına tepkiler yükseliyor. Özkan'ın faşist tutumuna bir tepki de AK Parti Bolu Milletvekili Avkat Arzu Aydın'dan geldi. Aydın, "Köroğlu'nun diyarı, Tabiatın Kalbi Bolu'muzu faşist ve ırkçı söylemleriyle gündeme getiren Bolu Belediye Başkanı'nı şiddetle kınıyorum. Uluslararası anlaşmalara, anayasayamıza ve mevzuata aykırı bu ayrıştırıcı söylemleri en başta bir anne olarak kabul etmemiz mümkün değildir." dedi. Aydın ayrıca Özcan'ın kendi evinde sadece Fas uyruklu değil aynı zamanda 8 yaşında evladı olan başka bir göçmen 'kadıncağızı' da çalıştırdığını ifade etti.

    Özcan'a bir tepki daha

    AK Parti Bolu Milletvekili Avukat Arzu Aydın; Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "Yabancı uyrukluların su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacak" şeklindeki sözlerine tepki gösterdi.

    AYDIN: "BOLU BELEDİYE BAŞKANI 2 YABANCI UYRUKLU KİŞİYİ EVİNDE ÇALIŞTIRMIŞTIR"
    Arzu Aydın; Tanju Özcan'ın faşist ve ırkçı söylemleriyle gündeme geldiğini belirterek, "Kendi evinde sadece Fas uyruklu değil aynı zamanda 8 yaşında evladı olan başka bir göçmen 'kadıncağızı' da çalıştırdığı bizim değil, kendisinin ve yakınlarının söylemidir. Bu minvalde Bolu Belediye Başkanı 2 yabancı uyruklu kişiyi evinde çalıştırmıştır" dedi.

    FAŞİST VE IRKÇI SÖYLEMLER
    Arzu Aydın, şunları söyledi:
    "Köroğlu'nun diyarı, Tabiatın Kalbi Bolu'muzu faşist ve ırkçı söylemleriyle gündeme getiren Bolu Belediye Başkanı'nı şiddetle kınıyorum. Uluslararası anlaşmalara, anayasayamıza ve mevzuata aykırı bu ayrıştırıcı söylemleri en başta bir anne olarak kabul etmemiz mümkün değildir."

    "DİKTATÖRCE BİR TUTUM"
    "Suriye'de iç savaşın başladığı günden bu yana en az 29 bin çocuk yetim veya öksüz kalmışken, bir tas çorbaya, bir yudum suya muhtaç etmek faşizminde ötesindedir. Üstelik karar organının Belediye Meclisi olduğu bir yönetimde kendince açıklamalarda bulunmak diktatörce bir tutumdur."

        "Kendi evinde sadece Fas uyruklu değil aynı zamanda 8 yaşında evladı olan başka bir göçmen 'kadıncağızı' da çalıştırdığı bizim değil, kendisinin ve yakınlarının söylemidir. Bu minvalde Bolu Belediye Başkanı 2 yabancı uyruklu kişiyi evinde çalıştırmıştır."

        AYLAN BEBEĞİ HATIRLATTI
        "CHP Genel Merkezi ve ilde bulunan parti teşkilatları dahi bu tür faşist söylemleri kabul etmezken, Aylan bebeğin o vicdanları sızlatan görüntüsünü bir çırpıda unutturmaya çalışarak bunu bir şov malzemesi haline getiren bu şahsın algı yönetme hezeyanlarını reddediyorum."

        "Bolu Belediye Başkanı, seçildiğinden bu yana bir çivi dahi çakamadığından hem ilimizin hem de ülkemizin gündemini ayı ve geyik heykeli, gazoz muhabbetleri ve koronavirüsten etkilenen yaşlılara hakaretleriyle meşgul etmektedir. Bu konuda bunlardan biridir."

            "Peygamber Efendimizin insan haklarının nüvelerini ortaya koyduğu Veda Hutbesi'nde dediği gibi beyazın siyaha, siyahın beyaza üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır. Maalesef kendisinin bunu anlama ve algılama kabiliyeti yoktur."

            "Öyle yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'i öpmekle elbette bunları öğrenemeyeceği aşikardır. Çünkü Hucurat Suresi 10. ayet açıkça Müslümanlar ancak kardeştir demektedir. Basının önüne gelince ayetlerle sosyal demokrat olduğunu iddia eden bu şahsı milletimize ve Allah'a havale ediyorum."

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            Haberler Güncel AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın’dan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan''ın mültecileri hedef alan açıklamalarına tepki!