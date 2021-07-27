AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın’dan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan''ın mültecileri hedef alan açıklamalarına tepki!

AK Parti Bolu Milletvekili Avukat Arzu Aydın; Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "Yabancı uyrukluların su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacak" şeklindeki sözlerine tepki gösterdi.
AYDIN: "BOLU BELEDİYE BAŞKANI 2 YABANCI UYRUKLU KİŞİYİ EVİNDE ÇALIŞTIRMIŞTIR"
Arzu Aydın; Tanju Özcan'ın faşist ve ırkçı söylemleriyle gündeme geldiğini belirterek, "Kendi evinde sadece Fas uyruklu değil aynı zamanda 8 yaşında evladı olan başka bir göçmen 'kadıncağızı' da çalıştırdığı bizim değil, kendisinin ve yakınlarının söylemidir. Bu minvalde Bolu Belediye Başkanı 2 yabancı uyruklu kişiyi evinde çalıştırmıştır" dedi.
FAŞİST VE IRKÇI SÖYLEMLER
Arzu Aydın, şunları söyledi:
"Köroğlu'nun diyarı, Tabiatın Kalbi Bolu'muzu faşist ve ırkçı söylemleriyle gündeme getiren Bolu Belediye Başkanı'nı şiddetle kınıyorum. Uluslararası anlaşmalara, anayasayamıza ve mevzuata aykırı bu ayrıştırıcı söylemleri en başta bir anne olarak kabul etmemiz mümkün değildir."
"DİKTATÖRCE BİR TUTUM"
"Suriye'de iç savaşın başladığı günden bu yana en az 29 bin çocuk yetim veya öksüz kalmışken, bir tas çorbaya, bir yudum suya muhtaç etmek faşizminde ötesindedir. Üstelik karar organının Belediye Meclisi olduğu bir yönetimde kendince açıklamalarda bulunmak diktatörce bir tutumdur."