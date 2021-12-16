Son dakika: Eski futbolcu Sezer Öztürk'e 32 yıl 9 aya kadar hapis istemi! Trafikte silahla dehşet saçan Sezer Öztürk...

Halil İbrahim Scolten ile Sezer Öztürk arasında çıkan yol verme tartışmasının büyüyerek kavgaya dönüştüğü ve tarafların birbirini yaraladığı anlatıldı. Öztürk'ün koruması Ömer Genç'in havaya ateş etmesi sonucu Scolten ailesinin kaçtığı anlatılan iddianamede, Sezer Öztürk ve Ömer Genç'in olay yerine tekrar geldiği kaydedildi.