Son dakika: Eski futbolcu Sezer Öztürk'e 32 yıl 9 aya kadar hapis istemi! Trafikte silahla dehşet saçan Sezer Öztürk...

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Sezer Öztürk ve Duran Genç 'Mağdur-şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Sezer Öztürk'ün koruması Ömer Genç ise 'Şüpheli' sıfatıyla yer aldı.
Halil İbrahim Scolten ile Sezer Öztürk arasında çıkan yol verme tartışmasının büyüyerek kavgaya dönüştüğü ve tarafların birbirini yaraladığı anlatıldı. Öztürk'ün koruması Ömer Genç'in havaya ateş etmesi sonucu Scolten ailesinin kaçtığı anlatılan iddianamede, Sezer Öztürk ve Ömer Genç'in olay yerine tekrar geldiği kaydedildi.
SEZER ÖZTÜRK ARKASINDAN KOŞARAK VURDU
İddianamede Öztürk ve Genç'i gören Scolten'in şantiye alanına doğru kaçmaya başladığı, Sezer Öztürk'ün ise arkasından koşarak ve hedef gözeterek altı el ateş ettiği belirtildi.